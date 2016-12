Von Catharina Oblasser

Lienz – „Von 40 Schülerinnen und Schülern, die uns im Arbeitsmarktservice besucht haben, gaben ganze zwei an, dass sie eine Lehre machen wollen. Der Rest will weiter in die Schule gehen“, erzählt Doris Batkowski, Leiterin des AMS in Lienz.

„Wir haben beim Maschinenring eine Stelle als Bürokraft ausgeschrieben und bekamen 70 Bewerbungen. Auf die Ausschreibung eines Gartenfacharbeiters kam keine einzige Rückmeldung“, beschreibt Geschäftsführer Klemens Kreuzer.

„Wenn wir in unserem Werk einen neuen Arbeiter einschulen, gehen wir davon aus, dass der dann seinen Job erledigt. Aber viele zeigen einfach keine Leistungsbereitschaft“, berichtet Hannes Theurl, Geschäftsführer der Theurl Holz Gruppe.

Für Osttirols Firmen wird es offenbar eng, wenn es um geeignete Facharbeiter geht. Das lässt jedenfalls die Podiumsdiskussion der Jungen Wirtschaft in der HAK vermuten. Gesprächspartner und Referenten waren der Lienzer Wirtschaftskammer-Obmann Michael Aichner, Stefan Garbislander von der Wirtschaftskammer Tirol, die Lienzer AMS-Leiterin Doris Batkowski und Maschinenring-Geschäftsführer Klemens Kreuzer. Thema des Abends: Warum tun sich Firmen bei der Personalsuche so schwer, obwohl es so viele Arbeitslose gibt? Seit Jahren pendelt die Arbeitslosenquote in Osttirol rund um zehn Prozent. Nur in Landeck war sie 2015 ähnlich hoch, aber etwa in Reutte betrug sie nur 5,6 Prozent.

Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass alle beim AMS Gemeldeten den Firmen auch zur Verfügung stünden, erklärt Batkowski. „Von den aktuell 2265 Vorgemerkten hat gut die Hälfte schon eine Einstellungszusage im Tourismus“, führt sie aus.

Bemerkenswert ist auch die hohe Zahl an Personen, die schon über ein Jahr arbeitslos sind: 277, das ist weitaus höher als in anderen Bezirken. Auch die seien oft nicht geeignet, meint die AMS-Leiterin. „Dazu gehören Menschen, die über 50 sind und oft gesundheitlich angeschlagen. Einen Job zu finden, ist für sie aussichtslos.“ Der Weg in die (Früh-)Pension ist ihnen verwehrt, da Gesetze geändert wurden. Und die Mindestsicherung werde in Osttirol so restriktiv gehandhabt, dass auch das keine Option ist, meint Batkowski. Also bleiben sie beim AMS.

Zurzeit machen in Osttirol nur 885 Jugendliche eine Lehre. Zwar bleibt das Zahlenverhältnis zwischen Lehrlingen und Schülern seit Jahren in etwa gleich. Doch die Geburtenzahlen schrumpfen. „Es ist ein Verteilungskampf um die Kinder entbrannt“, meint Reinhard Lobenwein, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Lienz. Erich Blassnig, der selbst an der HAK unterrichtet, stellte die Frage nach einer umfassenden Bildungsstrategie, um das Problem zu lösen. Eine solche gebe es für Tirol nicht, und schon gar nicht für den Bezirk, antwortet Lobenwein.

Ohne genügend Facharbeiter für Industrie und Gewerbe, die 55 Prozent der Beschäftigung stellen, auch kein starkes Wirtschaftswachstum. Und das bräuchte Osttirol, um gegenüber Tirol aufzuholen, weiß Stefan Garbislander. Zwar sei der Bezirk Lienz in den letzten Jahren stärker wirtschaftlich gewachsen alsNordtirol. „Doch beim jetzigen Tempo würde Osttirol noch 43 Jahre brauchen, um an den Tirol-Durchschnitt heranzukommen.“ Und auch das nur, wenn es gelingt, die Abwanderung zu bremsen.