Schwaz – Nachdem der AK-Chef Erwin Zangerl, wie berichtet, Kritik an Gästekarten, dem Einstellzusagen-System und Forderungen nach Arbeitszeit-Flexibilisierungen übte, meldet sich nun Wirtschaftsbundbezirksobmann Alois Rainer zu Wort: „Der Tourismus ist in unserem Bezirk ein Garant für gute Infrastruktur und niedrige Arbeitslosigkeit.“ Betrachte man die letzten zehn Jahre, so sei die Anzahl der Beschäftigten im Tourismus um 40,5 Prozent gestiegen. Rainer: „Das ist mehr als doppelt so viel wie im Schnitt.“ Die von Zangerl kritisierte Schlechterstellung Einheimischer gegenüber Gästen lässt Rainer nicht gelten: „Im Bezirk Schwaz gibt es in vielen Gemeinden für Einheimische günstige Kombi­tickets, wie etwa die Fügencard oder das Freizeitticket in Zell. Wir sprechen hier von Ermäßigungen von teilweis­e über 50 Prozent. Von einer A....Karte kann also keineswegs die Rede sein.“

Auch in der Flexibilisierung der Arbeitszeit sieht der Bezirksobmann klare Vorteile für alle Beteiligten: „Arbeit muss dann erledigt werden, wenn sie anfällt. Wenn Arbeitnehmer durch mehr Tagesarbeitszeit einen Tag länger frei bekommen, ist das für den Mitarbeiter durchaus attraktiv.“ Wie berichtet, dient die Forderung zur Arbeitszeit-Flexibilisierung laut Zangerl indes dazu, dass die Arbeitgeber Zuschläge für Überstunden so umgehen wollen. (TT)