Von Margit Bacher

Innsbruck – Ein Praktikum zu machen, nur um das Referenzschreiben eines renommierten Unternehmens im Lebenslauf vorweisen zu können, sei nicht wirklich ein gut überlegtes Motiv für eine erste Berufserfahrung, findet Christine Huber von Deloitte Tirol. Studierende würden aber oft glauben, je mehr Praktika sie vorweisen könnten, desto attraktiver würden sie für einen Arbeitgeber – aber so einfach sei diese Rechnung nicht, gibt Huber zu bedenken. „Weniger ist da oft mehr.“

Was ihr in letzter Zeit auffällt: Studierende sind ausgesprochen gut darin, Bewerbungsmappen zu erstellen und auch Bewerbungstrainings scheinen viele schon hinter sich zu haben. Woran es den Kandidaten aber oft fehle, sei das Wissen um die eigenen Kompetenzen, über die Inhalte des Studiums und wie ein klug gewähltes Praktikum sie in der eigenen beruflichen Entwicklung weiterbringen könnte.

Genau das gelte es aber im Bewerbungsgespräch zu benennen und gemeinsam herauszufinden: Welche Persönlichkeit hat der Bewerber, welche Fähigkeiten bringt er mit ein und welche Erwartungen hat er an den Praktikumsgeber. „Vor allem aber möchten wir spüren, dass jemand mit Neugierde und Freude an die Arbeit geht“, sagt Huber.

Dauern sollte ein Praktikum aus ihrer Sicht sinnvollerweise vier bis fünf Monate. „Wenn dies jemand in Teilzeit machen möchte, um etwa Arbeit und Studium oder andere Dinge unter einen Hut zu bringen, dann wird diese Möglichkeit natürlich auch angeboten“, erklärt Huber.

Ein Praktikum ist für sie vor allem eines: eine Lernerfahrung. „Unser Ansatz im Unternehmen ist es, den Praktikanten ein Erlebnis zu bieten.“ Und damit dies auch gelinge, werden Praktikanten von einem Mentor betreut. Dieser ist dann für den gesamten Zeitraum deren Vertrauensperson und Ansprechpartner. Von Anfang an würden Praktikanten bei Deloitte als echte Kollegen betrachtet, bekommen eigene Aufgabenstellungen zugeteilt und sind in Teams eingebunden, bemerkt sie.

Wichtig ist Christine Huber in dieser Zeit auch das so genannte 360-Grad-Feedback. „Praktikanten bekommen regelmäßig Rückmeldung von den Kollegen aus dem Team und von den Vorgesetzten“, erläutert Huber. Es sei für sie eine sehr gute Methode, Studierenden und Schülern sichtbar zu machen, wo sie gerade stehen, weil sie dadurch ihre Kompetenzen und Leistungen besser einzuschätzen lernen und sich entsprechend weiterentwickeln können. Diese Orientierung helfe allen Beteiligten, die Praktikumszeit auch wirklich sinnvoll zu nutzen. „Praktika sind oft die ersten Erfahrungen im Berufsleben, und diese sind prägend“, meint Huber. „Wir wollen sie diese Erfahrung machen lassen, in einem gut strukturierten Arbeitsumfeld.“ Daher suche man die aktive Zusammenarbeit mit den Praktikanten, „denn nur so werden sie später unsere Botschafter“.

Worauf im Unternehmen noch geachtet werde, sei das Durchmischen von erfahrenen Leuten und jungen Teams. „Diese geballte Kompetenz macht den Erfolg aus“, sagt Huber. Es ist einfach spannend mitzuerleben, wie sich junge Leute entwickeln. „Und dieses positive Erlebnis ist nicht einseitig, denn auch wir werden dadurch immer besser.“