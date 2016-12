Von Matthias Reichle

Landeck – „Nur 60 Prozent der Tiroler Frauen finden allein mit ihrem Einkommen das Auslangen“, erklärt die Obfrau des Vereins „Frauen im Brennpunkt“, Angela Pittl, die Notwendigkeit, Frauen am Arbeitsmarkt speziell zu unterstützen. Seit zwei Jahren gibt es bereits die „Frauen­BerufsZentren“ in Tirol. In Einzelcoachings oder in Workshops wird dort Wiedereinsteigerinnen oder Arbeitssuchenden unter die Arme gegriffen.

Gestern wurde der vierte Standort des Beratungs- und Bildungsangebots, das vom Verein Frauen im Brennpunkt im Auftrag des AMS umgesetzt wird, im Landecker Hypohaus eröffnet.

„Teilzeit ist weiblich und tirolerisch“, macht Sabine Platzer-Werlberger, stv. Landesgeschäftsführerin des AMS, auf die problematische Situation vieler Frauen am Arbeitsmarkt aufmerksam. 56 Prozent hätten keine Vollzeitstelle. Es gebe frauenspezifische Anforderungen, etwa durch Kinderbetreuung oder Pflege. Man wolle bei zusätzlichen Qualifikationen unterstützen und so die Situation verbessern.

Das „FrauenBerufsZentrum“ startete bereits 2014 als Pilotprojekt in Innsbruck. 2015 kamen die beiden Standorte in Schwaz und Wörgl dazu. Heuer wird das Angebot auch um die Niederlassung in Landeck ergänzt. Von hier aus soll das gesamte Oberland betreut werden. Regelmäßig fährt die Betreuerin aber auch nach Reutte.

Von einem „Meilenstein“, sprach AMS-Bezirksstellenleiter Günther Stürz. Sein Wunsch sei der Standort Land­eck deshalb gewesen, „weil wir eine spezielle Arbeitsmarktsituation haben, Frauen haben hier nicht die volle Beschäftigungspalette wie Männer“. Das drückt sich auch in den Zahlen aus. End­e Oktober waren von 3578 arbeitslos gemeldeten Personen im Bezirk 2238 Frauen. Im Jahresschnitt sind 9,2 Prozent der Männer arbeitslos, aber 11,6 Prozent der Frauen. Mit Förderungen versucht man gegenzusteuern.

Auch wenn erst gestern die offizielle Eröffnungsfeier stattfand, ist das neue Service bereits seit eineinhalb Monaten in Landeck aktiv. Bisher seien 15 bis 20 Frauen beraten worden, betont Geschäftsführerin Claudia Birnbaum. Voraussetzung dafür ist, dass die Frau beim AMS als arbeitssuchend vorgemerkt ist. Als Betreuerin vor Ort fungiert künftig Simone Heller.

Neu ist auch, dass die Oberländer Frauenberatung, die es seit 2006 in Landeck gibt, an den neuen Standort ins Hypo­haus übersiedelt.