Wien – Die Arbeitslosigkeit ist erstmals seit fünf Jahren leicht zurückgegangen. Ende November waren 429.139 Personen entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulung, um 0,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen sank um 1,0 Prozent auf 355.669 Personen. Die Arbeitslosenquote nach österreichischer Berechnung lag bei 9,0 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte niedriger.

„Natürlich ist das nur ein erster Lichtblick, denn angesichts der nach wie vor hohen Zahl an Arbeitssuchenden ist der Arbeitsmarkt von einer Entspannung noch weit entfernt“, kommentiert das Sozialministerium am Donnerstag in einer Aussendung die Zahlen. In sieben Bundesländern ging die Arbeitslosigkeit zurück, nur in Wien und Niederösterreich stieg sie weiter an.

1000 Personen weniger arbeitslos oder in Schulung

Der Rückgang bei den vorgemerkten Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern zum Vorjahr betrug Ende November exakt 968 Personen. Bei den vorgemerkten Arbeitslosen war Ende November die Zahl um 3.624 Personen niedriger als im Vorjahr. Weiter steigend ist die Zahl der unselbstständig aktiv Beschäftigten, nämlich um 1,6 Prozent auf 3,515 Millionen.

Je nach Altersgruppe und sonstiger Eigenschaften hat sich die Arbeitslosigkeit wieder sehr unterschiedlich entwickelt. Bei Jugendlichen (15 bis 24 Jahren) ging die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen um 4.124 Personen bzw. 8,9 Prozent auf 42.211 zurück. Deutlich angestiegen ist hingegen die Arbeitslosigkeit Älterer (ab 50 Jahren), nämlich um 5,9 Prozent bzw. 5.694 Personen auf 103.012 Personen.

Bei Inländern sank die Arbeitslosigkeit um 2,3 Prozent bzw. 6.005 Personen auf 250.387 inländische Arbeitslose. Bei Ausländern stieg sie um 2,3 Prozent bzw. 2.381 Personen auf 105.282 Personen an. Bei arbeitslosen Männern gab es einen Rückgang um 1,9 Prozent, bei Frauen legte die Arbeitslosigkeit leicht um 0,1 Prozent zu. In Summe sank die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen (ohne Schulungsteilnehmer) um 1,0 Prozent.

Schlechte Chancen für Menschen mit Gesundheitsproblemen

Für gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitssuchende (+8,7 Prozent) bleibt die Lage anhaltend schwierig. Bei immer mehr Personen verfestigt sich die Arbeitslosigkeit: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die länger als 12 Monate vorgemerkt sind, stieg um 20,8 Prozent auf 57.777 Personen.

Allerdings bleibt der österreichische Arbeitsmarkt dynamisch: Seit Jahresbeginn haben 554.500 Arbeitslose wieder einen Job gefunden. Darunter waren auch 95.780 Menschen über 50 Jahren sowie 85.570 Jüngere, also 20- bis 24-Jährige.

Erholung war Ende November in der Bauwirtschaft zu verzeichnen, wo die Zahl der Arbeitslosen um 10,4 Prozent zurückging. Im Handel blieb die Zahl der Arbeitslosen unverändert, in der Warenproduktion sank sie um 2,6 Prozent und im Tourismus um 0,9 Prozent.

Tirol mit deutlichster Verbesserung

In den einzelnen Bundesländern war der höchste Anstieg an Arbeitslosen in Niederösterreich mit 2 Prozent Plus zu verzeichnen. In Wien stieg die Zahl der Arbeitslosen um 0,3 Prozent. In den übrigen sieben Bundesländern erholte sich der Arbeitsmarkt etwas, am stärksten verbesserte sich die Lage in Tirol mit 7,0 Prozent weniger Arbeitslosen und in Salzburg mit 5,0 Prozent weniger.

Bundesweit 6.101 Lehrstellensuchenden standen 3.822 offene Lehrstellen gegenüber. Während aber in Wien 2.261 junge Leute eine Lehrstelle suchten, gab es in der Bundeshauptstadt demgegenüber nur ein Angebot von 291 offenen Lehrstellen. In Oberösterreich standen 555 Lehrstellensuchenden hingegen 854 offene Lehrstellen zur Auswahl gegenüber. (APA)