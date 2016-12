Brüssel – Fast jeder siebente Arbeitnehmer (14,8 Prozent) in Österreich war im Jahr 2014 Niedriglohnempfänger. Damit lag die Alpenrepublik knapp unter dem Durchschnitt der Europäischen Union von 17,2 Prozent und des Euroraums von 15,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat gestern bekannt gab. Als Niedriglohnempfänger gilt, wer zwei Drittel oder weniger des nationalen Medianeinkommens verdient. Die größten Anteile an Niedriglohnempfängern verzeichneten Lettland (25,5 Prozent), Rumänien (24,4 Prozent) und Litauen (24,0 Prozent). Die niedrigsten Anteile hatten Schweden (2,6 Prozent), Belgien (3,8 Prozent) und Finnland (5,3 Prozent). Einen beträchtlichen Unterschied gibt es auch in Bezug auf die Geschlechter. Während in der EU 21,1 Prozent der weiblichen Arbeitnehmer im Jahr 2014 als Niedriglohnempfänger galten, waren es bei den Männern 13,5 Prozent. Ebenfalls eine große Kluft wiesen die Zahlen hinsichtlich der Altersstrukturen auf. Demnach galten fast ein Drittel (30,1 Prozent) der Arbeitnehmer unter 30 Jahren als Niedriglohnempfänger, während es bei den 30- bis 59-Jährigen lediglich 14 Prozent oder weniger waren. (APA)