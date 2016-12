Wien – Im dritten Quartal 2016 waren laut Statistik Austria in Österreich 4.284.200 Personen erwerbstätig und 279.200 arbeitslos (nach internationaler Definition). Im Vergleich zum dritten Quartal 2015 stieg die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen um 75.800 auf 3.740.500, die Anzahl der Selbständigen sowie auch der mithelfenden Familienangehörigen veränderte sich kaum. Beschäftigungszuwachs wurde besonders bei ausländischen Staatsangehörigen und älteren Erwerbstätigen beobachtet.

Anders als in den drei vorangegangenen Quartalen legte aber Teilzeit wieder stärker zu als Vollzeit. Mit 279.200 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent erreichte die Arbeitslosigkeit ein höheres Niveau als im Vorjahr (249.500 bzw. 5,6 Prozent). Dem standen 73.000 offene Stellen gegenüber, also ähnlich viele wie im 3. Quartal des Vorjahres (72.200).

Arbeitslosigkeit über dem Niveau des Vorjahres

Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im Jahresvergleich vom dritten Quartal 2015 (249.500) zum dritten Quartal 2016 (279.200) deutlich. Auch die Arbeitslosenquote nach internationaler Definition stieg von 5,6 Prozent im dritten Quartal 2015 auf 6,1 Prozent im dritten Quartal 2016. Die Quote der Männer lag bei 6,4% und jene der Frauen bei 5,8 Prozent. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren Frauen und Männer, vor allem ausländische Staatsangehörige, Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss und die Altersgruppen unter 45 Jahren betroffen

Vom Anstieg bei den unselbständig besonders ausländische Staatsangehörige ( plus 56.700) und über 55 Jährige. (plus 42.200). Detaillierter betrachtet zeigt sich, dass das Plus bei den älteren unselbständig Erwerbstätigen auf österreichische Staatsangehörige konzentriert war, während der Anstieg bei den ausländischen unselbständig Erwerbstätigen durchwegs jüngere Altersgruppen betraf.

Mehr Männer in Teilzeitbeschäftigung

Zwei Drittel des Anstiegs gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres entfiel bei den unselbständig Erwerbstätigen auf Teilzeitbeschäftigungen (plus 49.800), je zur Hälfte auf Frauen und Männer. Damit erhöhte sich die Teilzeitquote bei den Männern im Jahresabstand von 9,5 Prozent auf 10,7 Prozent. Die Zahl jener, die Vollzeit arbeiteten, stieg um 26.000 – ebenfalls verteilt auf beide Geschlechter (Frauen: plus 15.200, Männer: plus 10.800).

Trotz des deutlichen Anstiegs der Zahl erwerbstätiger ausländischer Staatsangehöriger ging ihre Erwerbstätigenquote in der Gruppe der 15- bis 64-Jährigen um 0,6 Prozentpunkte auf 64,2 Porzent zurück. Bei österreichischen Staatsangehörigen stieg die Quote von 73,4 Porzent im dritten Quartal 2015 auf nunmehr 74,2 Prozent. Eine höhere Erwerbsbeteiligung als im dritten Quartal des Vorjahres zeigte sich besonders bei älteren Männern (55 bis 64 Jahre: 58,3 Prozent bzw. +4,1 Prozentpunkte) und Frauen (55 bis 64 Jahre: 41,5 Prozent bzw. plus 2,1 Prozentpunkte). (TT.com)