Wien – Kurz vor Jahresende absolviert der Nationalrat noch ein Monsterprogramm. Unter anderem wurde am Donnerstag auch der Beschluss gefasst, Bauern für das letzte Quartal 2016 53 Prozent der Sozialbeiträge erlassen, um Einkommensverluste abzufedern. Und hier wurde die an sich sachliche Debatte rund im die verschiedenen Beschlüsse emotional. Während VP-Sozialsprecher August Wöginger betonte, dass dies zeigen, dass die ÖVP die einzige Partei sei, denen das Wohl der Bauern am Herzen liege, bezeichnete Wolfgang Pirklhuber von den Grünen die ÖVP-Bauernvertreter als „Anwälte der Gutsbetriebe“.

Scharfe Kritik übten Grüne und NEOS daran, dass der Beitragsrabatt für Bauern allen Landwirten zugutekommt. Ursprünglich sollte Bauern mit geringem Einkommen die gesamte Sozialversicherung des letzten Quartals erlassen werden, nun zahlen alle Bauern 53 Prozent weniger. Gerald Loacker (NEOS) warf den Bauernvertretern gar vor, auch persönlich davon zu profitieren: „Das halte ich in einem Maß für unmoralisch, ich kann es nicht ungestraft in Worte fassen.“

Einkommen erstmals seit 2012 gestiegen

Interessant ist in diesem Kontext eine Aussendung der Statistik Austria. Laut deren Berechnungen sind, nach Verlusten in den vier vorangegangenen Jahren, die in der heimischen Landwirtschaft erwirtschafteten Einkommen 2016 erstmals seit 2012 wieder gestiegen.

Ersten Schätzungen im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) von Statistik Austria zufolge erhöhte sich das durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft (gemessen als Faktoreinkommen, d. h. als Nettowertschöpfung zu Faktorkosten) im Vorjahresvergleich real um 7,5 Prozent, nach einem Rückgang um 7,2 Prozent im Jahr 2015. Zum Anstieg im Jahr 2016 trugen vor allem die gestiegenen Erntemengen im Ackerbau bei. Die zur Abfederung der starken Frostschäden im Obst- und Weinbau gewährten Frostentschädigungen ließen die öffentlichen Gelder steigen. Neben den Produktionseinbußen bei Obst und Wein schwächten u. a. die weiter gesunkenen Erlöse in der Milchproduktion den Einkommensanstieg ab.

Produktionskosten relativ stabil, mehr öffentliche Gelder

Die Aufwendungen für Vorleistungen beliefen sich 2016 auf geschätzte 4,2 Mrd. Euro ( plus 0,2 Prozent). Die Vorleistungspreise lagen dabei im Mittel um 1,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wobei vor allem die Treibstoff- und Düngemittelpreise deutlich nachgaben. Die Abschreibungen für das Anlagevermögen stiegen leich auf rund 1,9 Mrd. Euro. Die sonstigen Produktionsabgaben sanken nach ersten Schätzungen um 15,3 Prozent auf 0,15 Mrd. Euro.

Die für die Ermittlung des landwirtschaftlichen Einkommens zu berücksichtigenden öffentlichen Gelder (laut LGR-Terminologie „Gütersubventionen“ und „sonstige Subventionen“) erhöhten sich 2016 in Summe um 6,6 Prozent: Mit rund 1,5 Mrd. Euro stellen sie einen wesentlichen Einkommensbestandteil dar. Der Anstieg im Jahr 2016 war vor allem auf die Frostentschädigungen für den Obst- und Weinbau und in geringerem Ausmaß auch auf gestiegene Zahlungen im Rahmen des Österreichischen Agrar-Umweltprogramms ÖPUL zurückzuführen.

Milchbauern sparen zwei Prozent der Jahresproduktion ein

Von Jänner bis März 2017 werden Milchbauern an die 40.000 Tonnen weniger Milch anliefern als heuer im ersten Quartal. Grund ist die Zahlung von 14 Cent je Kilo nicht angelieferter Milch als Reduktionsmaßnahme. Dafür stehen 5,86 Mio. Euro vom zweiten EU-Hilfspaket wegen des Erzeugermilchpreis-Tiefs zur Verfügung. 4.300 Landwirte haben beim Agrarministerium Anträge gestellt, alle wurden akzeptiert.

Schon aktuell - von Oktober bis Dezember - werden dank der Abschlagszahlungen insgesamt rund 26.500 Tonnen weniger Milch angeliefert. Von Oktober 2016 bis Ende März 2017 sind es also insgesamt mehr als 65.000 Tonnen weniger Milchanlieferung. Im Vergleich zum Anlieferungs-Jahresschnitt zuletzt von rund drei Millionen Tonnen Rohmilch pro Jahr ist das immerhin eine Einsparung von rund 2,16 Prozent.

„Die hohe Teilnahme an der nationalen Reduktionsmaßnahme setzt ein positives Signal Richtung Milchmarkt“, wird Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) in einer Ministeriumsaussendung am Donnerstag zitiert. Trotz einer zuletzt besseren Entwicklungen bei den Produkt- und Erzeugerpreisen sei es aber noch zu früh, von einer endgültigen Trendwende am Milchmarkt zu sprechen. (APA, TT.com)