Von Catharina Oblasser

Lienz – Neun Prozent Arbeitslose im Bezirk: Das mag für viele Regionen nicht berauschend klingen, doch für Osttirol ist das eine klare Verbesserung. Das Jahr 2016 brachte von Jänner bis November stets ein besseres Ergebnis bei der Arbeitslosenquote als in den Vergleichsmonaten des Jahres 2015. Das dürfte auch für den Dezember zutreffen, für den die Zahlen noch nicht vorliegen.

Seit Langem pendelt die Arbeitslosenquote in Osttirol rund um zehn Prozent, 2015 waren es 10,3 Prozent. Das vergangene Jahr brachte jedoch eine Trendwende, sagt Otto Plattner, stellvertretender Leiter des AMS Lienz. Besonders stark rückläufig waren die Arbeitslosenzahlen im September 2016 (um 12,1 Prozent weniger als im September 2015) sowie im August (um 10,9 Prozent weniger) und im Februar (um 9,2 Prozent weniger). Eine Quote von „nur“ neun Prozent für 2016 ist in Sicht. Für die kommenden Monate hofft Plattner auf kräftige Schneefälle, denn das stärkt den Tourismus und lässt zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Damit könnte sich der positive Trend 2017 fortsetzen.

Einen Grund für die gute Entwicklung sieht Otto Plattner im steigenden Stellenangebot, das über das AMS läuft. Denn die Arbeitsmarktfachleute bieten den Firmen ein Service an, wie es auch Headhunter-Unternehmen anwenden. „Wir schrei­ben die Stelle aus, ohne den Arbeitgeber namentlich zu nennen, und übernehmen die Vorauswahl für die Firma“, schildert der stellvertretende AMS-Leiter. Das spart dem potenziellen Arbeitgeber viel Zeit. „Vor allem bei Bürostellen kommt das zum Tragen. Denn da gibt es für eine Stelle oft 100 Bewerbungen. Die will das Unternehmen nicht alle durcharbeiten müssen. Es will aus fünf Bewerbern auswählen, nicht aus 20 oder 100.“

Eine Einschränkung bei den Statistik-Zahlen darf allerdings nicht übersehen werden. Nicht alle, die aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden, tun das, weil sie Arbeit gefunden haben. „Manche scheiden auch aus, weil sie im Krankenstand sind. Andere wiederum suchen gar keine Arbeit mehr“, erklärt Plattner.