Wien – Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Dezember nach einem Rückgang im November erneut gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren um 0,9 Prozent weniger Personen ohne Job, Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet also 471.169 Personen (minus 4.266). Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 10,3 Prozent.

Die Zahl der arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmern sank damit im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat in allen Bundesländern außer Wien (plus 0,9 Prozent) und Niederösterreich (plus 1,8 Prozent).

Besonders erfreulich ist die Stituation in Tirol im Jahresvergleich, so Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol: „Auch im Dezember weist Tirol im Vergleich zum Vorjahr mit minus 6,6 Prozent den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit auf. Erwartungsgemäß schneiden die Bereiche Handel, Bau und Tourismus überdurchschnittlich gut ab. Besonders erfreulich ist der Rückgang – nun zum dritten Mal in Folge – von langzeitarbeitslosen Personen.“

Dezember-Arbeitslosen-Quote bei 6,0 Prozent

Nach den vorläufig vorliegenden Zahlen waren im Gesamtjahr 2016 in Tirol 323.200 Personen (plus 1,7 Prozent oder 5.500 Personen) beschäftigt. Die vorläufige Arbeitslosenquote 2016 beträgt somit 6,4 Prozent. Im Dezember betrug die Arbeitslosenquote in Tirol 6,0 Prozent. (Vergleich Dezember 2015: 6,5 Prozent). Mit Stichtag 31.12.2016 befanden sich 2.286 Personen in Schulungs- und Ausbildungsaktivitäten des AMS Tirol.

Das AMS geht, bei einer anhaltenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung, von einer weiteren Steigerung der Beschäftigungum plus 1,6 Prozehnt oder plus 5.200 Personenaus. Der bereits für 2016 prognostizierte Arbeitsmarktzugang von geflüchteten Personen wird nun für das heurige Jahr in der Größenordnung von 1.700 bis 2.500 Personen erwartet. Dementsprechend erwartet das AMS-Tirol eine leichte Steigerung der Arbeitslosigkeit (plus 0,4 Prozent oder plus 100 Personen) aus. Die Arbeitslosenquote werde aber auf Grund des erwähnten Beschäftigungswachstums auf dem Niveau von 2016 zu liegen kommen, so das AMS in seiner Aussendung am Montag.

60.000 Schulungsteilnehmer

Ende Dezember gab es in Österreich 410.429 vorgemerkte Arbeitslose, das waren um 1,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Schulungsteilnehmer beim Arbeitsmarktservice (AMS) stieg hingegen um 4,9 Prozent auf 60.740 Personen, wie das Sozialministerium am Montag in einer Aussendung mitteilte. Dies ist erst der zweite monatliche Rückgang der Arbeitslosenzahlen in fünf Jahren.

Der positive Wirtschaftstrend in Österreich schlägt sich auch auf die Stellenanzeigen nieder: Die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich um 42 Prozent auf 41.841. Die Zahl der aktiv unselbstständig Beschäftigten stieg per Ende Dezember laut einer vorläufigen Prognose um 63.000 Personen (plus 1,8 Prozent) auf 3,49 Millionen. In den konjunktursensiblen Branchen gingen die Arbeitslosen- und Schulungsteilnehmerzahlen im Dezember am stärksten zurück, in der Bauwirtschaft um minus 5,3 Prozent auf 64.674 Personen, bei der Herstellung von Waren um minus 4,5 Prozent auf 39.319 Betroffene und bei der Arbeitskräfteüberlassung um minus 3,1 Prozent auf 47.964 Personen.

Ein Drittel mehr Flüchtlinge im Dezember ohne Job

Im Dezember waren 28.125 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte ohne Job, um ein Drittel mehr als im Dezember 2015, geht aus einer Sonderauswertung des AMS für die APA hervor. Davon waren 7.095 Frauen und 21.030 Männer. Diese Gruppe stellte einen Anteil von 6,8 Prozent aller beim AMS vorgemerkten Personen und Schulungsteilnehmer dar.

Innerhalb Österreichs sind die arbeitslosen Flüchtlinge sehr unterschiedlich verteilt: Ein Großteil der Betroffenen wurde in Wien (17.746) verzeichnet, gefolgt von Niederösterreich (3.047) und Oberösterreich (2.576). Die meisten arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten stammten aus Syrien (12.335), Afghanistan (5.218), Russland (3.540) und dem Irak (1.776).

Vor allem bei den Syrern ist das Ausbildungsniveau teilweise hoch. Die Mehrheit der Flüchtlinge (16.691) hat jedoch nur eine Pflichtschulausbildung. Eine akademische Ausbildung haben lediglich 2.224, davon allein 1.506 Syrer. Das AMS räumt ein, dass es bei den Informationen zu den Ausbildungen noch Unschärfen gibt.

Mitunter erschwerten mangelnde sprachliche Kenntnisse die exakte Beschreibung der absolvierten Ausbildung, so das AMS. Grundsätzlich würden keine Abschlusszeugnisse verlangt, sondern die angegebenen Informationen - sofern sie nicht unglaubwürdig erscheinen - durch die AMS-Berater dokumentiert. Um Qualifikation zu überprüfen, organisiert das AMS für Flüchtlinge einen fünfwöchigen Kompetenz-Check. (APA, TT.com)