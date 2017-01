Von Stefan Eckerieder

Innsbruck – Die ersten Flüchtlinge sind am Tiroler Arbeitsmarkt angekommen und die ersten Zahlen zeigen: Befürchtungen, wonach diese kaum in der heimischen Arbeitswelt integrierbar seien, sind nicht eingetroffen.

Von 1103 Asylberechtigten, die sich im ersten Halbjahr 2016 dem Tiroler Arbeitsmarkt gestellt haben, konnten 535, also die Hälfte (49 Prozent), erfolgreich an einen Arbeitgeber vermittelt werden, zeigen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS). Die meisten davon sind in der Gastronomiebranche untergekommen, gefolgt vom Bereich Gebäudebetreuung, an dritter Stelle liegt die Baubranche.

Großes Potenzial scheint es vor allem für Branchen zu geben, die sich schwertun, Lehrlinge zu finden. In Mangellehrberufen dürfen nämlich nicht nur Asylberechtigte, sondern auch unbegleitete Asylwerber bis 25 Jahre eine Lehrstelle in Österreich beginnen. Aktuell absolvieren in Tirol 57 Asylwerber eine Lehre in der Gastronomie, im Handel oder in technischen Berufen wie Installateur. Voraussetzung für die Geflüchteten, auch eine Stelle zu finden, seien in erster Linie Deutschkenntnisse, sagt Anton Kern, AMS-Chef in Tirol: „Es zeigt sich, dass die Sprachkurse für Flüchtlinge erste Früchte tragen.“ Die Qualität der Kurse habe sich seit Beginn der Flüchtlingswelle kontinuierlich verbessert. Mittlerweile gehe man auch immer mehr dazu über, berufsspezifische Deutschkurse anzubieten.

„Die Lehrausbildung ist eine gute Möglichkeit, die Flüchtlinge zu integrieren“, sagt Lukas Scheiber, Chef vom Hotel Edelweiß & Gurgl in Obergurgl. Das Hotel bildet derzeit zwei Asylwerber aus. Wanis Keddasch ist Restaurantfachmannlehrling, Jalal Erkhaied macht eine Ausbildung zum Koch. Die beiden Libyer sind 23 Jahre alt und befinden sich im zweiten Lehrjahr. Erkhaied und Keddasch flüchteten vor rund drei Jahren vor Krieg und Terror unbegleitet nach Österreich. „Ich bin mit den beiden sehr zufrieden. Sie sind sehr motiviert. Ich habe in den vergangen Jahren nicht viele bessere Lehrlinge gehabt“, sagt Scheiber. Er sieht in der Öffnung der Lehrstellen in Mangelberufen für Asylwerber angesichts des Fachkräftemangels eine Chance für diese Branchen. „In diese Richtung hat die Branche Potenzial“, sagt der Hotelier.

Lediglich in der Berufsschule würden sich die beiden Libyer etwas schwertun. „Vor allem wegen Deutsch. Aber sie bekommen Nachhilfe und es wird immer besser“, sagt der Touristiker. Die ersten beiden Berufsschuljahre haben sie bereits bestanden. Auch kulturelle Probleme ortet Scheiber bislang nicht. „Wie die anderen Lehrlinge gehen sie in der Freizeit Skifahren, Snowboarden und am Abend gehen alle miteinander aus.“ Scheiber beschäftigt rund 100 Mitarbeiter aus zehn Nationen. „Beim Essen muss man den Mitarbeitern sowieso Alternativen bieten. Manche haben Allergien, andere sind Vegetarier. Da ist es kein Problem, Moslems schweinefleischfreies Mittagessen anzubieten“, erklärt Scheiber.

Auch Erkhaied ist über die Möglichkeit, in Tirol eine Ausbildung zu machen, sehr glücklich: „Die Ausbildung gefällt mir gut und sie ist vor allem wichtig für meine Zukunft. Wenn es geht, möchte ich nach der Ausbildung im Betrieb bleiben“, sagt der Libyer.

Befürchtungen der Betriebe, dass den Asylwerbern während der Ausbildung der Asylstatus verwehrt werden könnte und sie deshalb die Lehre abbrechen müssen, kann Kern zerstreuen: „Das passiert eigentlich kaum.“

Mit dem 2. Halbjahr 2016 wurden die Bemühungen des AMS zur Integration von Asylberechtigten in den Tiroler Arbeitsmarkt intensiviert. Bis Ende Dezember wurden Kompetenzchecks für 715 Teilnehmer bewilligt. Bis Ende November haben 113 Personen daran teilgenommen. 77 Teilnehmer hatten maximal die Pflichtschule als höchsten Bildungsabschluss vorzuweisen. Zwei hatten eine Berufsausbildung, neun die Matura und 25 einen akademischen Abschluss oder höher. Zudem können in einem vom Land, dem AMS und dem Bund finanzierten Jobservice 3000 Teilnehmer intensiver betreut werden. Hier geht die Beratung über die Jobvermittlung hinaus. Zum Schulungsangebot des AMS gehört zudem die Vermittlung von westlichen Werten.

Zuletzt waren 479 Menschen, denen ein Asylrecht oder subsidiärer Schutz gewährt wurde, als arbeitslos vorgemerkt, 37 waren lehrstellensuchend und 194 in AMS-Schulungen.

Zur Integration von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt stehen dem AMS Tirol 3,1 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung.

Bis zu siebentausend Flüchtlinge warten derzeit noch auf die Zuerkennung des Asylstatus. „Mit stark steigender Zahl an Asylberechtigten ist aber nicht davon auszugehen, dass sich die Arbeitsaufnahmen linear entwickeln“, glaubt Kern.