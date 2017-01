Innsbruck – Die Zahl der Lehrlinge ist erneut gesunken, jedoch nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. In der Wirtschaftskammer ortet man eine Stabilisierung der Lehrlingssituation.

Die Tiroler Unternehmen bilden laut der Tiroler Wirtschaftskammer (WK) aktuell 10.708 Jugendliche zu Fachkräften aus, das sind um 2,2 Prozent weniger als im Vorjahr. „Damit ist der Rückgang bei der Gesamtzahl der Lehrlinge wesentlich geringer als in den letzten Jahren“, erklärt WK-Vizepräsident Martin Felder. Vor allem die 3334 Lehrlinge im ersten Lehrjahr werden als Lichtblick gesehen. Mit einem Minus von 0,3 Prozent war hier kaum ein Rückgang zu beobachten. „Trotz sinkender Geburtenzahlen bleibt die Zahl der Lehranfänger fast gleich. Bei den Ausbildungsbetrieben konnten wir sogar ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnen. Das sind sehr gute Anzeichen, dass sich die Lehrlingszahlen in den nächsten Jahren stabilisieren werden“, ergänzt Felder.

Größter Lehrlingsausbilder ist mit 5281 Lehrlingen wieder das Gewerbe und Handwerk, gefolgt von der Sparte Handel mit 1678 Lehrlingen sowie der Industrie mit 1224 Lehrlingen und dem Tourismus mit 1188 Lehrlingen. 2016 wurden 5748 Lehrabschlussprüfungen durchgeführt. Forsttechniker wurden zudem neu in die Liste der Lehrberufe aufgenommen.

Jugendliche, die an einem Ausbildungsplatz interessiert sind, haben derzeit gute Chancen: Aktuell sind knapp 1500 Lehrstellen frei. „Besonders interessant ist eine Lehre auch für AHS-Maturanten. Die Kombination ihrer fundierten Allgemeinbildung mit einer praxisorientierten Fachausbildung eröffnet am Arbeitsmarkt hervorragende Chancen“, so Felder.

Aber auch die Kombination von Lehre und Matura werde gut angenommen. „Bereits 990 Lehrlinge kombinieren ihre Lehre mit der Berufsmatura und sind damit noch besser für die Zukunft gerüstet“, betont Martin Felder. (TT)