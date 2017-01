Von Hubert Daum

Imst – Am Eingang der Polytechnischen Schule (PTS) in Imst hängen an der Pinnwand unzählige Flyer mit Stellenangeboten. Die Wirtschaft sucht Lehrlinge, die den seit Langem befürchteten Facharbeitermangel zumindest abschwächen sollten. „Ich sehe eine Aufwärtstendenz“, gibt sich PTS-Direktor Karl Thurner vorsichtig optimistisch, „die Schülerzahlen stiegen in unserem Haus von 52 im Schuljahr 2014/15 auf aktuell 66. Ich spüre auch ein steigendes Interesse der Eltern.“

Dass die Attraktivität des Lehrberufes keinen steilen Aufwärtstrend erlebt, ist allerdings auch dem Direktor klar: „Unternehmen suchen mittlerweile über das ganze Jahr den direkten Kontakt zu uns, um den Schülern schon früh die beruflichen Möglichkeiten in ihrer Firma aufzuzeigen.“ Die Qualität der Vorbereitung auf die Lehre habe sich mit den Fachrichtungen Metall, Elektro, Holz/Bau, Handel/Büro, Dienstleistungen und Tourismus mittlerweile optimal entwickelt. Der Ruf sei besser geworden. Gerade die Ausstattung der vier Werkstätten sei technisch auf dem neuesten Stand.

Nicht optimistisch sieht das Imster Arbeitsmarktservice (AMS) die Lehrlingsentwicklung auf Grund der nackten Zahlen. „Die Situation für arbeitssuchende Lehrlinge war noch nie so gut wie jetzt“, bestätigt Christoph Neururer vom AMS. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass es für die Betriebe schwieriger geworden ist. Das bestätigt auch die AMS-Statistik: Im November 2016 suchten 30 Lehrlinge eine Lehrstelle, 10 weniger als im Vergleichszeitraum 2015. Gegenüber standen 48 offene Lehrstellen, 22 mehr als im November 2015. Auch aktuell übertreffen die offenen Stellen (65) die Stellensuchenden (44) bei Weitem. Neururer räumt allerdings ein, dass auch außerhalb des AMS „viel passiert“.

Als „nicht schlecht“ beurteilt der Imster WK-Chef Stefan Mascher die Situation: „Wir konnten als einziger Tiroler Bezirk mit rund 830 Lehrlingen das Niveau halten.“ Als weiteren Mosaikstein hin zur Steigerung sieht Mascher das „Berufsfestival“, das heute und morgen erstmals in Kammer- und PTS-Räumlichkeiten gemeinsam stattfindet. 16 unterschiedliche Betriebe präsentieren sich den Viertklässlern der NMS des Bezirkes. Am Donnerstagnachmittag lädt die PTS zudem zum Tag der offenen Tür. In der Hoffnung, dass sich die Stellenanzeigen im Hausgang der PTS zusehends lichten.