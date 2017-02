Tübingen, Linz – In Österreich und Deutschland nehmen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung nach Berechnung von Wissenschaftern weiter ab. „Bessere Beschäftigungsmöglichkeiten in der offiziellen Wirtschaft führen dazu, dass weniger Personen ihre Arbeitskraft in der Schattenwirtschaft anbieten“, so der Linzer Ökonom Friedrich Schneider in einer gemeinsamen Studie mit dem Tübinger IAW.

In Österreich sowie in Deutschland dürfte der Pfusch heuer erneut zurückgehen. Für Österreich sagt Schneider 2017 einen Rückgang um mehr als 8 Prozent auf 18,9 Mrd. Euro oder 7,11 Prozent der Wirtschaftsleistung voraus. Das ist der niedrigste Wert seit den 1990er Jahren und der beste Wert in der EU. Das Ende der kalten Progression könnte die Schwarzarbeit weiter zurückdrängen.

Ähnlich ist die Situation in Deutschland, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der Universität Linz und des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) hervorgeht, die auch der APA vorliegt. Das Verhältnis von Schattenwirtschaft zu offizieller Wirtschaft reduzierte sich der Studie zufolge im achten Jahr in Folge. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist mit 10,4 Prozent (Vorjahr: 10,8 Prozent) demnach so niedrig wie noch nie seit dem Beginn der Studienstatistik 1995. Von Schwarzarbeit betroffen sind laut Schneider vor allem Baugewerbe und Handwerk - gefolgt von Gastronomie und haushaltsnahen Dienstleistungen, zu denen etwa auch die 24-Stunden-Betreuung älterer Menschen gehört. (APA, dpa, AFP)