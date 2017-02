Von Max Strozzi

Innsbruck – Die jüngste Sonder­auswertung des AMS für die Tiroler Tageszeitung wirft ein neues Licht auf die Arbeitslosenstatistik. Demnach wurde im Vorjahr – wie berichtet – jeder zweite Arbeitslose in Tirol mit einer Wiedereinstellzusage seines Betriebs vorübergehend beim AMS „geparkt“, was die Allgemeinheit jährlich 100 Mio. Eur­o kostet. Konkret wurden von insgesamt 83.000 Arbeitslosen in Tirol rund 45.000 mit einer Wiedereinstellzusage beim AMS vorstellig. Arbeitslose mit Wiedereinstellzusage seien während ihrer Arbeitslosigkeit – im Schnitt 64 Tage – allerdings nur schwer für andere Jobs vermittelbar, hatte das AMS angemerkt.

Von einer „besondern Sprengkraft“ spricht diesbezüglich Tirols AK-Chef Erwin Zangerl: „Die Saisonarbeit sorgt nicht nur für niedrige Einkommen und Pensionen, sondern verursacht auch enorme Folgekosten für die Allgemeinheit“, kritisiert Zangerl. In der Zwischensaisonen übernehme oft die Allgemeinheit die Gehaltskosten. „Damit werden Unternehmen von der öffentlichen Hand nichts anderes als subventioniert“, so Zangerl. Über solche Aspekte müsse man diskutieren, meint er. „Wir können die Schattenseiten nicht einfach ausblenden und uns rein auf die Wertschöpfungseffekte berufen. Im Tourismus arbeiten Tausende, die es schwer genug haben, ihr Auskommen zu finden.“ Für diese müsse man auf politischer Ebene Lösungen anbieten. Auch die Liste Fritz sieht die massenhaft praktizierte Auslagerung von Beschäftigten an das AMS kritisch.

„Wenn keine Nachfrage, keine Auslastung und keine Gäste da sind oder Baustellen unter Schnee versinken, dann kann man auch keine Mitarbeiter beschäftigen und es führt an Saisonarbeit kein Weg vorbei“, entgegnet Tourismusobmann Franz Hörl. Der Tourismus sei in den Zwischensaisonen auch nicht untätig. „Tourismus und Seilbahnwirtschaft investieren pro Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro in Tirol und sichern damit Arbeitsplätze in Gewerbe, Bauwirtschaft, Industrie oder Handel“, so Hörl