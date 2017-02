Von Simone Tschol

Außerfern – Entgegen dem Tirol-Trend hat sich der Arbeitsmarkt im Bezirk Reutte im Vorjahr positiv entwickelt. Im Jahresschnitt gesehen waren 732 Personen (-5,5 %) arbeitslos gemeldet. Dies geht aus dem Jahresbericht des AMS Reutte hervor. Auffällig ist vor allem, dass sich der Vorgemerktenstand bei den über 50-Jährigen reduzierte, bei den bis 24-Jährigen jedoch leicht zunahm.

Der Sommertourismus verlief aus Sicht des AMS sehr zufriedenstellend. Hier profitierte der gesamte Bezirk, speziell aber die „Lechgemeinden“, vom Zuwachs deutscher Urlauber. Die Wintersaison startete bedingt durch den fehlenden Schnee schleppend. Dies wirkte sich auch 1:1 auf die Arbeitslosenzahlen aus. Während der Tiefststand an Jobsuchenden im Monat Juli zu verzeichnen war (431 Personen), sticht der November mit dem Höchstwert von 1480 hervor.

Die Auftragslage in den Industriebetrieben zeigte im Jahr 2016 allgemein eine positive Entwicklung. Wie AMS-Leiter Klaus Witting weiß, war die Situation bei der Plansee Unternehmensgruppe bis zum Sommer zufriedenstellend. Die Geschäftsführung sah sich jedoch veranlasst, vor allem im Verwaltungsbereich zu rationalisieren. Es wurden ein Sozialplan und die Plansee Arbeitsstiftung III ausverhandelt. Jedoch nutzten zu wenig Mitarbeiter der Verwaltung die Angebote. Stattdessen waren es Jungfacharbeiter, die das Weiterbildungsangebot annahmen. Zum Jahresende hin ist der Bedarf an Facharbeitern für die Produktion wieder angestiegen. Auch bei der Firma Multivac in Lechaschau war der Auslastungsgrad sehr hoch. Zusätzliche Arbeitskräfte wurden eingestellt. Große Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur bei beiden Großbetrieben belebten den Bau- und Baunebensektor enorm. Auch der Sozial- und Gesundheitsbereich ist eine wachsende Branche. Die Zahl der Arbeitsplätze im Handel stagnierte.

Merklich verändert haben sich die Zahlen am Lehrstellenmarkt. Witting: „Mittlerweile sind die rückläufigen Geburtenraten deutlich spürbar. Weiterführende Schulen und Lehrbetriebe konkurrieren stark. Daraus ergibt sich, dass es leichter wird, einen angestrebten Schul- oder Ausbildungsplatz zu bekommen.“ Dadurch verschlechtert sich aber die Facharbeitersituation. Tourismus, Handwerk und Gewerbe haben immer häufiger mit Facharbeitermangel zu kämpfen. Auch im Büro- und Verwaltungsbereich ist die Situation sehr angespannt. Witting: „Die rückläufige Ertragssituation des Bankensektors gekoppelt mit den Restrukturierungsüberlegungen der Planseegruppe führte zu einer Verschärfung des Stellenmarktes im Bürobereich. Dieser ist ein wichtiger ‚Erstbeschäftiger‘ für HAS-, HAK- und HBLA-Absolventen. Vor allem für Berufseinsteiger kam dieses Stellenmanko zum Tragen.“

Insgesamt waren 3407 Außerferner, davon 1749 Frauen und 1658 Männer, im Vorjahr zumindest einmal von Arbeitslosigkeit betroffen. Bei 14.105 Arbeitskräften liegt der Wert damit bei 24,15 %. Statistisc­h gesehen war der „klassische Arbeitslose“ im Bezirk weiblich, hat Pflichtschulabschluss, keine abgeschlossene Berufsausbildung und war zuletzt in einem Fremdenverkehrsberuf tätig. Im Schnitt betrug die „Verweildauer“ in der Arbeitslosigkeit 55 Tage.