Von Alexander Paschinger

Imst – Nach „fast 44 Jahren“ verabschiedet sich der Imster Geschäftsstellenleiter des AMS, Erwin Klinger, mit 1. August in die Pension. In den nächsten Wochen wird die Stelle ausgeschrieben und „vielleicht wissen wir zur Halbjahresbilanz, wer mir nachfolgen wird“, meinte Klinger am Mittwoch. Seine bisherige Stellvertreterin Luise Mungenast bewerbe sich jedenfalls nicht. Es gebe aber eine Gruppe von vier Frauen und vier Männern, die intern für Führungspositionen motiviert wurden, so Mungenast, die sich Ende 2018 in den Ruhestand verabschieden wird.

Ansonsten hatten Klinger, Mungenast und Charly Friskowec, der ebenfalls keine Leitungs-Ambitionen hegt, von einem erfolgreichen Jahr 2016 zu berichten. Der Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen sei um 4,9 Prozent zurückgegangen, in Schulungen hätten sich ein Fünftel mehr an Klienten qualifiziert. Besonders hebt Mungenast die Programme für Wiedereinsteigerinnen und „Frauen in die Technik“ hervor. Eine Million Euro gab das Imster AMS für Schulungen aus. Für die 10.383 Anträge auf Arbeitslose wurden 16,7 Millionen Euro aufgewendet, die Notstandsbeihilfe machte 2,3 Millionen Euro aus. 104-mal musste übrigens das Arbeitslosengeld gesperrt werden, weil Stellenzuweisungen ignoriert worden waren.

Klinger betont auch den hohen Beschäftigtenstand: Mit 26.341 unselbstständig Beschäftigten zählte man 2,2 Prozent mehr als 2015, die Anzahl der Arbeitslosen lag durchschnittlich bei 1861. „Meiner Meinung nach“, sagt Klinger, „wird es schwer, diese Zahlen zu halten.“ Eine Ursache liege auch in der demografischen Entwicklung durch zu erwartende positive Asylbescheide: Das werde die Kennzahlen ändern.