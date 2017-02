Von Alexandra Plank

Innsbruck — Man braucht nicht weit weg zu schauen, um zu erleben, was Jugendarbeitslosigkeit für ein Land bedeutet. Fast jeder zweite Spanier unter 25 Jahren steht ohne Job da, Experten sprechen von einer sozialen Katastrophe. Die Auswanderung der Jungen hat längst eingesetzt. Österreich ist in Sachen Jugendarbeitslosigkeit nahezu eine Insel der Seligen. „Im Dezember 2016 lagen wir nach Deutschland und den Niederlanden an dritter Stelle mit der geringsten Arbeitslosigkeit der 15- bis 24-Jährigen", heißt es seitens des AMS Tirol. Dennoch wird ab Mitte dieses Jahres eine Ausbildungspflicht für alle unter 18-Jährigen eingeführt. Sie gilt auch für Asylberechtigte, nicht aber für jene jungen Leute, die im Asylverfahren stecken. Diese Erweiterung hatte die sozialistische Jugend gefordert.

Das Ziel bleibt ambitioniert: Es geht darum, keine jugendlichen Hilfsarbeiter zu produzieren, da unqualifizierte Tätigkeiten viermal öfter in die Arbeitslosigkeit führen. Kanzler Christian Kern untermauerte mit diesen Fakten das „besonders wichtige Thema". Das Arbeitsmarktservice steuere dem Trend der Nichtqualifizierung seit Jahrzehnten durch Berufsberatung und Jugendberatungsstellen entgegen, sagt Tirols AMS-Chef Anton Kern. Ein besonderer Schwerpunkt wird seit 1998 auf die Lehrausbildung gelegt. „Knapp 70 Prozent der betreuten Jugendlichen schafften zuletzt den Sprung von der Ausbildungsgarantie in die Tiroler Wirtschaft", erklärt der Experte. Laut AMS Tirol seien im Zuge der neuen Regelung 730 Plätze für Jugendliche in der überbetrieblichen Lehrausbildung geplant, bei steigendem Bedarf werden diese Planzahlen aufgestockt. „Neben der fachlichen Ausbildung wird mit den Jugendlichen auch an ihren schulischen Defiziten in Deutsch, Mathematik und der Allgemeinbildung gearbeitet", so Kern. Doch was, wenn die Angebote nicht ankommen? LR Beate Palfrader erläutert zu Sanktionen, dass diese auch im Fall von Schulschwänzern kaum angewendet worden seien. Bei der Ausbildungspflicht gebe es einen mehrstufigen Plan, Strafzahlungen seien der letzte Weg, wenn Eltern abblocken. Palfrader macht klar, dass der Vollausbau der „Ausbildung bis 18" bis 2019/2020 erreicht sein soll. Mittelfristig seien zusätzliche Plätze und Angebote notwendig. Aktuell werden zusätzliche Jugendcoaches eingestellt und neue Plätze in den Produktionsschulen geschaffen. Dort wird Arbeiten und Lernen kombiniert, wobei auch Wert auf die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen gelegt wird (siehe unten).

Angelika Alp-Hoskowetz, Leiterin des Tiroler Sozialministeriumservice, spricht von einer engen Verknüpfung der Institutionen. Auch wenn Eltern keine Meldung machen würden, würde die Koordinationsstelle etwa von der Schule erfahren, dass Junge nicht in Ausbildung sind. Gerade das Jugendcoaching sei niederschwellig. Derzeit stehen 540.000 Euro zur Verfügung, 2018 sollen es 1,5 Mio. Euro sein. Zusätzlich werden die Produktionsschulen durch Standorte im Ober- und Unterland ausgebaut. Wichtig sei das Bemühen, sagt Alp-Hoskowetz. Das Negativmantra „Die Jungen wollen alle nicht" müsse weg.