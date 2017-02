Von Christoph Blassnig

Nikolsdorf – Ein Burghügel und darauf mächtige Maueranlagen: Das ist Schloss Lengberg. Ausblicke zu Schloss Bruck, über den Lienzer Talboden und bis nach Kärnten erklären die einst strategisch errichtete Anlage. Das 800 Jahre alte Gemäuer im Besitz des Landes Tirol wurde vor zehn Jahren von Grund auf restauriert und auf die Anforderungen des „Aufbauwerkes – Unternehmen für junge Menschen“ hin umgebaut.

„Hunderte junge Menschen mit Förderbedarf haben in den letzten 60 Jahren hier Begleitung erfahren“, stellt der stellvertretende Leiter Michael Fürhapter die Einrichtung vor. Dabei geht das Betätigungsfeld weit über die Berufsvorbereitung und die Vermittlung von Praktikumsstellen hinaus. Dreißig Plätze sind verfügbar – und sie sind immer belegt. Im Dachgeschoß liegen Schlafzimmer für jene 25 Jugendlichen, die von Montag von Freitag im Schloss wohnen. Fünf weitere kommen täglich und absolvieren mit den anderen ihr Tagwerk in Theorie und Praxis. Anders als in Schulen gibt es keine Ferien und keine festen Ein- und Austrittszeiten. Hat ein Schützling seine Lernziele erreicht und den Einstieg in die berufliche Selbstständigkeit geschafft, rückt gleich jemand nach.

Über eine Holzbrücke gelangt man zum Schloss. Im Innenhof wurde ein Neubau eingefügt, der bis unter das Dach reicht. Einmal durch die Tür umfängt einen eine eigene Stimmung. Es ist warm. Die meterdicken Mauern geben Sicherheit und Ruhe. Moderne Ergänzungen sind von der historischen Substanz klar zu unterscheiden. Von hier aus ist das Haus barrierefrei. Ein Personenaufzug verbindet die Stockwerke.

„Unsere Trainees, so nennen wir unsere Jugendlichen, kümmern sich unter Anleitung selbst um alles“, erklärt Michael, während er durch das Haus führt. „Sie kaufen ein, kochen, servieren, räumen ab und putzen dann die Küche. Sie machen die Wäsche, versorgen die Außenanlagen und den Gemüsegarten. So bringen wir gemeinsam Struktur in den Tag.“

Im Aufbauwerk lege man Wert auf die möglichst individualisierte Förderung, sagt der stellvertretende Einrichtungsleiter. „Wir machen die persönlichen Interessen und Begabungen der Jugendlichen aus, und bieten ihnen entsprechende Lerninhalte und Tätigkeiten.“ Es gibt keine Klassen oder festen Gruppen, sondern ständig wechselnde Zusammensetzungen. Während einige gerade aus Pappmaschee Figuren herstellen, arbeiten andere im EDV-Saal am Computer. In der Werkstatt fliegen die Späne. Eine weitere Gruppe ist mit Betreuern zur Raumpflege in der Nikolsdorfer Volksschule.

Der Tagesablauf beginnt mit dem gemeinsamen Frühstück. Dann wechseln Trainingsblöcke und Freieinheiten. Am Abend treffen sich die Jugendlichen zu Spiel und Unterhaltung bis zum Schlafengehen. Auch nachts ist immer jemand da. Knapp 20 Leute aus verschiedenen Fachrichtungen arbeiten auf Schloss Lengberg mit den Trainees. In Zusammenarbeit mit der Neuen Mittelschule Nußdorf-Debant kann der Schulabschluss nachgeholt werden.

„Wir öffnen unser Haus auch für andere“, berichtet Michael Fürhapter. So wird ein Computerkurs für Volksschüler und auch der Europäische Computerführerschein ECDL angeboten. Im September hat ein dreijähriger Hochschulstudiengang der Sozialpädagogik begonnen, der vierzehntägig im Schloss stattfindet. Theater, Kunst und Kultur – vieles habe bereits stattgefunden und sei immer willkommen.

Sieben bis zehn der vom Aufbauwerk auf Lengberg begleiteten jungen Menschen starten jedes Jahr in die Selbstständigkeit. Diese Jahre prägen. „Manche unserer Absolventen pflegen lange Kontakt zu uns“, sagt Michael. „Sie rufen auch noch nach Jahren an und erzählen, wie es ihnen geht.“