Von Max Strozzi

Innsbruck – Nicht nur den arbeitslos gewordenen Menschen bietet der Sozialstaat ein wichtiges Auffangbecken. Auch für viele Unternehmen sind diese Sozialleistungen äußerst hilfreich. Besonders für Betriebe in stark saisonabhängigen Branchen wie Tourismus und Bau, die Mitarbeiter in der „toten“ Zeit mit Wiedereinstellungszusagen an das AMS auslagern können.

Insgesamt 82.955 Personen in Tirol wurden im Verlauf des vergangenen Jahres arbeitslos. Knapp die Hälfte davon konnte dem AMS dabei eine Wiedereinstellzusage ihres Arbeitgebers vorlegen. Insgesamt wurden so im Vorjahr knapp 45.000 Beschäftigte mehr oder weniger lang vorübergehend beim AMS „geparkt“, im Schnitt waren sie 64,4 Tage arbeitslos. Das ergibt insgesamt 2,89 Millionen Arbeitstage, die Arbeitslose mit Jobzusage nicht im Tiroler Arbeitsmarkt integriert waren, geht aus den AMS-Zahlen hervor.

Von den rund 250 Mio. Euro, die 2016 laut Hochrechnung des AMS an alle 82.950 arbeitslosen Personen ausbezahlt wurden, wendete die öffentliche Hand knapp 89 Mio. Euro für die 45.000 Personen mit Wiedereinstellzusage auf. Samt Krankenversicherungs- und Pensionsversicherungsbeiträge waren es mehr als 100 Mio. Euro. Rund 40 Mio. Euro davon entfielen auf die Tourismusbranche, rund 20 Mio. Euro auf die Baubranche – beide stellten den größten Teil der Arbeitslosen mit Jobgarantie.

Konkret wurden im Vorjahr rund 18.400 Beschäftigte aus dem Tourismus mit einer Wiedereinstellzusage ihres Unternehmens beim AMS vorstellig, im Schnitt blieben sie fast 74 Tage als arbeitslos gemeldet. Die Baubranche stellte 10.720 Arbeitslose mit Einstellzusage vorübergehend beim AMS ab, sie blieben im Schnitt 53 Tage ohne Job. „Die Saisonalität ist nirgends derart ausgeprägt wie in Tirol“, sagt Tirols AMS-Chef Anton Kern. Damit müsse man leben. Problematisch sei jedoch, dass Arbeitslose mit Einstellzusage nur schwer an andere Betriebe vermittelbar seien. Motto: Wer nimmt Mitarbeiter auf im Wissen, dass sie beispielsweise nach einem Monat wieder weg sind? Was Kern zudem bedenklich findet, ist, wenn etwa Tourismusbetriebe selbst in der Hochsaison extrem flexibel mit dem Mitarbeiterstand agieren. „Ärgerlich ist es, wenn Betriebe die Wiedereinstellung ihrer Mitarbeiter kurzfristig nach hinten verschieben, während andere Betriebe dringend Mitarbeiter suchen.“ Denn dass im Tourismus zusätzlicher Jobbedarf herrsche, sei klar, so Kern. Langfristig sei es daher eine große Aufgabe, im Tourismus mehr Ganzjahresjobs zu schaffen und mehr Inländer für Tourismusjobs zu begeistern.