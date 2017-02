Landeck – Vom neuen Bezirksvorsitzenden der SPÖ, Benedikt Lentsch, kommt erstmals eine Stellungnahme zur Situation am regionalen Arbeitsmark. „Einerseits sind die rückläufigen Zahlen in der Jahresbilanz 2016 erfreulich. Andererseits haben wir im Bezirk weiterhin einiges zu tun“, kommentierte der SP-Chef am Donnerstag. Erstmals seit 2008 ist die Marke von zehn Prozent Arbeitslosigkeit unterschritten worden.

In Hinblick auf den akuten Fachkräftemangel will Lentsch die Bewusstseinsbildung stärken: „In weiten Teilen unserer Gesellschaft wird der Lehrberuf zu gering geschätzt. Der Wert der Arbeit, auch der körperlichen Arbeit, muss wieder sichtbar gemacht werden. Da ist jeder Einzelne von uns gefordert.“

Im Tourismusbezirk sei ein besseres Angebot an Kinderbetreuung nötig. In diesem Zusammenhang verweist Lentsch auf das EU-geförderte Projekt ProFit (Pro Familie im Tourismus). „Nach diesem Modell sollten weitere Angebote eingerichtet werden.“ Von Kinderbetreuung würden auch Kinder aus Randgruppen profitieren. (TT)