Am Freitag hat das Arbeitsmarktservice Wien bei einer Pressekonferenz exemplarisch sechs Asylberechtigte eingeladen, ihre Integration zu skizzieren. Hier ihre Geschichte:



Die 1965 geborene Tschetschenin Khabta Suleymanova hat in Russland Medizin studiert und arbeitete in ihrem Heimatland als Kinderärztin. 2009 kam sie nach Österreich und begann 2012 ein Nostrifizierungs-Studium an der Uni Wien. Heuer im Frühjahr wird sie ihren Turnusplatz antreten.

1992 erblickte Nur El-Din El-Rez in Syrien das Licht der Welt. In der mittlerweile schwer umkämpften Stadt Homs studierte er Physik, brach aber ab um ein eigenes Internet-Cafe zu gründen. 2015 startete er ein Studium an der TU Graz, wo er Ende Februar einen Job als Programmierer antritt.

Ebenfalls aus Syrien stammt Muhammad Hussam Al-Zalek (Jahrgang 1990), der in der Sockenfabrik seiner Familie arbeitete. Er floh und landete in einer Flüchtlingsunterkunft in der Südsteiermark, wo er seine Mitbewohner bekochte. Diese Leidenschaft führte ihn zu einem Arbeitstraining im Gasthaus "Zur alten Schule" (Riedenthal/NÖ), mittlerweile führt er dieses Programm im Wiener "Le Salzgries" fort.

Ein weiterer Syrer ist Ayham Gazal (Jahrgang 1992). Er schnupperte in die österreichische Arbeitswelt im "Romantikhotel Zell am See", wo er mittlerweile in die Stammbelegschaft übernommen wurde.

Den 1995 in Syrien geborenen Anas Badr verschlug es ins ägyptische Kairo, wo er als Koch arbeitete. Nach zwei Praktika im Hotel "Palace" in Bad Hofgastein absolviert er dort inzwischen eine Lehre.

Ebenfalls in der Gastronomie landete der Afghane Fazelwahab Shadgul (Jahrgang 1964). Nach einem Deutschkurs im Verein Ute Bock holte er den Pflichtschulabschluss nach und macht inzwischen eine Lehre als Restaurantfachmann.