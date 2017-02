Von Margit Bacher

Hall, Fritzens, Innsbruck – Simon Varges hat Pläne – richtig große Pläne. „2018 will ich auf der Nordkette ein großes Snow-Volleyball-Event organisieren.“ Warum er sich so etwas zutraut? „Weil ich jetzt schon kein klassisches Studentenleben führe“, erzählt der 23-jährige, der an der Universität Innsbruck gerade sein Doppelstudium in Sportwissenschaften und -management absolviert. „Ich wohne zu Hause, habe eine Freundin, gehe dreimal in der Woche ins Fitnesscenter, spiele Volleyball in der Tirolerliga und habe immer mindestens sechs bis acht ,G’schäfteln‘ gleichzeitig laufen“, erzählt Varges. Er hat schon als Student große Lust und Freude am unternehmerischen Denken und Handeln.

Und jetzt, so knapp am Ende seiner Bachelorstudien, könne der Sportstudent auch besser nachvollziehen, warum es die sportliche Ergänzungsprüfung als Voraussetzung für das Studium braucht. „Du lernst dort, die eigenen Grenzen auszuloten und musst dich mit Sportarten auseinanderzusetzen, die du freiwillig vielleicht niemals ausüben würdest“, berichtet Simon Varges, „aber nicht nur das.“ Wer diese sportliche Hürde am Beginn des Studiums erfolgreich meistert, „hat das Zeug zum Siegen“, meint Varges.

Er hat den Sporttest für das Studium erst beim dritten Anlauf geschafft. „Ich bin zweimal beim Sprinten gescheitert: Beim ersten Versuch waren es nur wenige Zehntelsekunden, beim Zweiten waren es nur Hundertstel“, erzählt Simon Varges. Aber aufzugeben, kam für ihn nie in Frage. Er hat dann einfach noch konsequenter und intensiver auf diese sportliche Prüfung hintrainiert.

Genauso konsequent war und ist er auch bei der Auswahl seiner diversen Studentenjobs. Der 23-Jährige nützt seine Unizeit, um schon im Vorfeld die Vielfalt seiner beruflichen Möglichkeiten als Sportwissenschafter auszuloten und kennen zu lernen.

Simon Varges war beispielsweise schon Volunteer bei den Olympischen Jugendwinterspielen in Innsbruck, er hat beim Beachvolleyballturnier in Klagenfurt mitgeholfen, war zuletzt bei der Laufveranstaltung „AirRun“ im Einsatz und ist auch als Markenbotschafter immer wieder unterwegs.

Dass Sportstudierende beste Voraussetzungen für das Unternehmersein mitbringen, zeigt sich auch am Beispiel von Martin Schlechter, der Projektleiter bei der Sportunion ist. Er hat sich mittlerweile ein zweites berufliches Standbein aufgebaut und „PerplexxX“ gegründet – eine Art Schatzsuche für Erwachsene im Innenbereich. Und damit sein berufliches Baby in Gang kommt, arbeitet er bei der Sportunion nur noch stundenweise, denn aufgeben möchte er seinen Job dort nicht. Türöffner war damals ein Praktikum. Über diesen Weg kam er zu seiner ersten fixen Arbeitsstelle.

Sich zu bewegen, empfinden Sportler und an Sport Interessierte als große Freude. Dass seine Mitarbeiter aber auch sonst in Bewegung bleiben, ja bleiben sollen, darauf legt Christian Lettner, Geschäftsführer der Sportunion Tirol großen Wert. Als Arbeitgeber unterstützte er Martin Schlechter, als dieser – trotz seiner Fixanstellung – seinen Master in Sport und Bewegungswissenschaften am Institut für Sportwissenschaften absolvieren wollte. „Leider wird dieses Studium ja nicht berufsbegleitend angeboten“, bedauert Schlechter. Sein Vollzeit-Masterstudium habe er dennoch geschafft, weil er für die Dauer des Masterstudiums seine Arbeitszeit auf 30 Stunden reduzieren durfte und auch die Kollegenschaft auf seine Prüfungszeiten Rücksicht nahm.

Als Mitarbeiter spüren zu dürfen, dass der Chef eine berufliche Weiterentwicklung oder Umorientierung nicht als Verlust oder Bedrohung empfindet, sondern als Bereicherung, versteht der 34-Jährige als „großes Geschenk.“ Und weil dieses Wohlwollen auch wirklich so gelebt wird und nicht nur eine Worthülse ist, „geht Wissen bei uns nicht so schnell verloren“, erzählt Schlechter. Auch er könne ehemalige Kollegen anrufen, um beispielsweise zu erfahren, wer wo welchen Budgetposten wie kalkuliert hat und wie abzurechnen ist.

Was Simon Varges und Martin Schlechter aber auch unisono bestätigen: Nicht alle Sportstudenten sind so zielstrebig unterwegs wie die beiden. Spätestens im dritten Semester würden manche Kollegen in Panik geraten, weil sie plötzlich feststellen, dass sie nach dem Bachelorstudium keinen Beruf haben. So zweigen einige im Studium zwischendurch ab: entweder in Richtung Lehramt und Physiotherapie oder beginnen eine Trainerausbildung, denn dafür brauche man kein Sportstudium.