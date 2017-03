Innsbruck, Wien – Bei einem prognostizierten Stand von 338.000 unselbständig Beschäftigten (ein Plus von 6.000 Personen im Vorjahresvergleich) und 21.081 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag 28.2.2017 die Arbeitslosenquote in Tirol 5,9 Prozent (Feber 2016: 6,3 Prozent ).

Im Feber 2017 kam es mit minus 1.181 oder minus 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang an vorgemerkten arbeitslosen Personen. Gleichzeitig ging in Österreich die Arbeitslosigkeit um 5.103 Personen oder minus 1,3 Prozent auf insgesamt 400.619 zurück.

„Tirol rangiert auch im Feber 2017 vor den anderen Bundesländern hinsichtlich des prozentual stärksten Rückgangs der Arbeitslosigkeit. Erneut erfreulich dabei ist der Rückgang – zum sechsten Mal in Folge – von langzeitarbeitslosen Personen“, fasst Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol, die Arbeitsmarktdaten des Feber 2017 zusammen. Der neuerliche Rückgang der Arbeitslosigkeit würde von allen Wirtschaftsbranchen getragen. Es gab wie zuletzt mehr Stellenangebote mit Ausnahme aus dem Bereich Arbeitskräfteüberlassung.

Österreichweit ein kräfiges Plus bei offenen Stellen

Im Februar waren 475.786 Personen auf Jobsuche, das ist eine Stagnation gegenüber dem Februar 2016. Arbeitslos gemeldet waren 400.619, in Schulung befanden sich 75.167. Einen deutlichen Rückgang gab es bei jugendlichen Arbeitslosen (minus 10,8 Prozent), schlecht schaut es weiterhin für Ältere (plus 6,8 Prozent) und Ausländer (plus 3,4 Prozent) aus.

Wie schon im Jänner gab es wieder ein kräftiges Plus bei den offenen Stellen. Sie legten um 37,7 Prozent auf 49.383 zu. Die Zahl der offenen Lehrstellen erhöhte sich um 724 auf 4.107 Jobangebote. Gleichzeitig waren 5.309 auf Lehrstellensuche, ein Rückgang um 458 Jugendliche. Die durchschnittliche Verweildauer in der Arbeitslosigkeit nahm um einen Tag auf 118 ab.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition lag bei 10,1 Prozent, ein Rückgang von 0,3 Prozentpunkten, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit. (APA, TT.com)