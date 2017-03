Von Nina Werlberger

Innsbruck – Die Digitalisierung krempelt die Arbeitswelt gerade radikal um, auch in Tirol. „Es wird definitiv Gewinner und Verlierer der technischen Innovation geben“, sagt Univ.-Prof. Martin Halla im Gespräch mit der TT. Er forscht am Institut für Finanzwissenschaft an der Uni Innsbruck zu den Themen Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomie. Gewaltig unter Druck würden jene Leute geraten, deren Tätigkeit stark durch Routinen geprägt ist. Denn überall dort, wo Maschinen Menschen prinzipiell ersetzen könnten, sinke die Nachfrage nach diesem Beruf. Welche Branchen das konkret betreffen wird, lasse sich so einfach nicht vorhersagen, betont Halla. Denn bei jeder technischen Innovation sei anfangs unklar, ob eine betroffene Branche in Summe wachsen oder schrumpfen wird.

In den vergangenen Jahrzehnten habe etwa in der Landwirtschaft der technologische Fortschritt die Zahl der Beschäftigten radikal sinken lassen, während der Output massiv gestiegen sei. In der Medizin hingegen habe der Fortschritt die Produktivität und auch die Beschäftigung deutlich steigen lassen, erklärt Halla. Das einseitige Horrorszenario vom drohenden Verlust zahlloser Arbeitsplätze durch die Digitalisierung teilt er deswegen nicht. Durch technische Innovationen würden stets auch neue Sektoren und neue Berufe entstehen. Durch die Erfindung des Autos etwa seien einst zwar die Pferdekutschen verdrängt worden, die Kutscher verloren ihre Arbeit. Aber zugleich entstanden neue Arbeitsfelder in der jungen Autobranche. „Die Frage lautet: Schaffen es die Leute, sich umzuorientieren?“, bemerkt Halla. Dies sei schwer zu beurteilen, weil sich mit jeder Innovation auch die Preise und die Produktionsbedingungen ändern würden. Und was die Digitalisierung von früheren Veränderungen unterscheide, sei die extrem hohe Geschwindigkeit.

Stark unter Druck geraten werden laut Halla hierzulande vor allem jene Arbeitnehmer, die über einen sehr geringen Ausbildungsgrad verfügen, etwa weil sie keine Lehre abgeschlossen haben. Ihre aktuell bereits schwierige Lage werde sich durch die Digitalisierung und wohl auch durch die Migration weiter verschärfen, erwartet der Ökonom. Um die Landsleute mit mittlerer Ausbildung sorgt er sich hingegen weniger. Anders als etwa in den USA, wo in den vergangenen 30 Jahren vor allem Leute mit mittlerer Ausbildung Probleme bekommen haben, habe in Österreich keine starke Polarisierung stattgefunden. Allerdings komme wohl auf alle Ausbildungsschichten mehr Konkurrenz zu. Aus Sicht der Ökonomie sei das auch per se nichts Schlechtes, da Konkurrenz auch zu besseren Ergebnissen führe, bemerkt Halla.

Am stärksten unter Druck würden jedenfalls auch künftig jene geraten, die über keine oder eine sehr niedrige Bildung verfügen und deren Arbeit stark von Routinen geprägt sei. Auch eine mögliche Konkurrenz durch Migration spiele hier eine Rolle. So würden Migranten mit ähnlicher Ausbildung vor allem miteinander am Arbeitsmarkt konkurrieren. Hierbei gelte es freilich zwischen Arbeitsmigration und dem Flüchtlingsthema klar zu unterscheiden. „Ich finde, dass Österreich bei der Arbeitsmigration keinen guten Weg gewählt hat. Das Land war bislang nicht erfolgreich, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu attrahieren“, sagt Halla.

Dass viele Politiker derzeit mit Protektionismus und Abschottung auf die Entwicklungen reagieren, sieht Halla ausgesprochen skeptisch. Denn viele Agenden, die derzeit auf den Weg gebracht werden, seien „reine Reparaturmaßnahmen“, sagt der Professor und verweist mit Blick auf Österreich etwa auf die holprige Reform der Gewerbeordnung.

Aber auch der Versuch, einzelne Branchen gegen neue Konkurrenten zu schützen – beispielsweise das Taxigewerbe gegen den Fahrdienst Uber –, sei kontraproduktiv. „Man kann sich einige Jahre gegen eine Entwicklung stemmen, aber irgendwann holt einen die Realität ein. Die Entwicklung wird nur hinausgezögert.“ Ein Resultat dessen sei, dass vieles im halblegalen Raum geschehe, meint Halla etwa mit Blick auf den Konflikt zwischen der Zimmervermittlung AirBnB und den Hoteliers. Besser wäre es, die Veränderungen anzunehmen und sie rechtlich sauber zu regeln, ist er überzeugt. Mehr Transparenz würde auch helfen, die negativen Effekte der Digitalisierung abzufedern, sagt der Forscher. „Man kann auch Verlierer kompensieren, ohne in den Markt zu verzerrend einzugreifen.“

Statt also Mauern hochzuziehen und einzelne Branchen künstlich vor dem Wandel zu schützen, müsse „die Wurzel des Problems“ angegangen werden – und diese ist in Hallas Augen die Schule. „Das größte Potenzial liegt im Bildungssektor.“ Aktuell sei das Bildungssystem in Österreich nicht im Stande, mit der neuen Dynamik zurechtzukommen, attestiert er. „Um gerüstet zu sein für das Tempo der Globalisierung und der Digitalisierung, kann überhaupt nur im Bildungssystem angesetzt werden. Hier gilt es mutig zu sein“, sagt er. Jeder Euro, der in die frühkindliche Bildung investiert werde, sei um ein Vielfaches besser investiert, als wenn er später in Maßnahmen gesteckt wird, die Versäumtes ausbügeln sollen.

Dass die Regierung jetzt rund 10 Mio. Euro in ein Digitalisierungsprogramm steckt, sieht Halla an sich positiv. Prinzipiell könne es funktionieren, Innovationen mit staatlichen Mitteln anzuschieben, aber „die Krux liegt darin zu identifizieren, welche Produkte förderungswürdig sind“. Zu begrüßen sei hingegen alles, was die Rahmenbedingungen für die innovativen Firmen vereinfache – sprich dereguliere.