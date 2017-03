Wien – Während die Arbeit-geber immer lauter nach mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten rufen, zeigt eine neue Studie von Regus, einem Anbieter flexibler Arbeitsräume, Erstaunliches: Was die örtliche Flexibilität angeht, sind bereits 50 Prozent der Beschäftigten in Österreich mehr als die Hälfte der Arbeitszeit außerhalb ihres Unternehmens tätig. Bei der Frage nach dem Arbeitsort geben indes nur 38 Prozent an, meistens von zu Hause aus zu arbeiten – es wird also viel Arbeit von unterwegs erledigt.

Die Studie, an der sich mehr als 160 Unternehmen in Österreich beteiligten, will eine Momentaufnahme der Arbeitssituation liefern. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, dass flexibles Arbeiten zwar eindeutig zur Norm geworden ist, jedoch nicht zwingend bedeutet, dass man von zu Hause aus arbeitet. Nur 7 Prozent arbeiten ausschließlich die ganze Arbeitswoche lang im Home-Office. Stattdessen geben 47 Prozent der Beschäftigten an, dass sie außerhalb ihres Büros arbeiten, um beispielsweise auf Reisen von und zu Meetings produktiv zu bleiben.

30 Prozent erklärten, dass sie sich bei der Arbeit außerhalb ihres Büros meistens im Ausland befinden. Nur sechs Prozent der Geschäftstätigen würden ein belebtes Café wählen, um unterwegs zu arbeiten, geht aus der Befragung hervor. Alisa Kapic, Chefin von Regus in Österreich und am Balkan, sagt: „Die Ergebnisse zeigen, dass Arbeitskräfte heute durch und durch mobil sind.“ Die Befragten würden dabei auch berichten, dass sie einen festen Arbeitsplatz nicht durch einen anderen festen Arbeitsplatz – zum Beispiel im Home-Office – ersetzen möchten. (TT)