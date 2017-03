Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „Wo geht’s hier zum Check-in?“ Die vielen Menschen, die sich in der Halle versammeln, haben alle das gleiche Ziel: Hoch hinaus soll es gehen. Und weg, so weit wie möglich. Kurz nach sechs Uhr Früh sind die Ersten gekommen, und die Schlange wird immer länger, dabei öffnet der Schalter erst um neun Uhr. Willkommen beim großen Flugbegleiter-Casting der Lufthansa im Hotel Europa in Innsbruck! „Es ist unglaublich, einfach überwältigend, wie viele gekommen sind“, staunt Jörg Waber, Sprecher der Fluglinie. Die meisten sind aus Österreich und Deutschland, aber auch eine Italienerin ist eigens angereist. Rund 180 sind es insgesamt, das Gedränge in der Lobby ist dementsprechend groß.

Der Weg zum Ticket auf 10.000 Metern Höhe und zur Anstellung als Flugbegleiter führt über mehrere Stationen, am Anfang steht der Datencheck: Wer vorne an der Schlange angekommen ist, wird gebeten, auf einem Blatt Namen, Größe und Sehstärke zu notieren. Die Bewerber müssen zwischen 1,60 und 1,95 Meter groß sein, zwischen plus und minus fünf Dioptrien ist alles erlaubt. Nicht toleriert werden sichtbare Tattoos, ein Bewerber – ein Tiroler – scheidet deshalb gleich am Anfang aus.

„Ich liebe es zu reisen, neue Orte zu entdecken“, sagt der 23-jährige Physikstudent Sotiris Pappas aus München, schwärmt vom Fliegen „hoch über den Wolken“. Er ist das erste Mal in Innsbruck. Nach der Registrierung wird er zum „ersten Gespräch, dem „Pre-Screening“, in den Barocksaal gebeten. Hier geht es darum, die Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen, aber – wie unter der Hand weitergesagt wird – besonders auch um freundliches Auftreten.

Der Saal füllt sich, viele sind nervös, andere entspannt. Wie die Rumänin Gloria Judea (25), die in Schladming lebt. „Was passiert, passiert“, meint sie. Doch eigentlich wollte sie immer schon als Flugbegleiterin arbeiten. Auch ein älterer Herr „über 60“, wie er sagt, träumt schon sein Leben lang von dem Beruf. „Vielleicht klappt es jetzt.“ Wie die zwei Innsbrucker Studentinnen Maria (22) und Ann-Sophie (19) will auch er die Gelegenheit nützen, ferne Länder kennen zu lernen.