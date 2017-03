Von Wolfgang Otter

Kufstein – Im Februar gab es im Bezirk Kufstein 885 sofort verfügbare Stellen, andererseits waren 2969 Menschen arbeitslos gemeldet. Ein Verhältnis, das für viele Kritiker durch die „soziale Hängematte“ begünstigt werde. Gemeint ist damit, dass die Förderungen zu hoch seien, was die Arbeitsunwilligkeit im gleichen Maße erhöhe. Nur ganz so einfach ist die Rechnung nicht. „Die allermeisten unserer Arbeitslosen sind intensiv auf Arbeitssuche und auch entsprechend arbeitswillig. Personen, die 30 Jahre durchgearbeitet haben, als unwillig für eine Arbeit zu bezeichnen, ist einfach falsch“, sagt Hansjörg Steinlechner, Leiter des AMS Kufstein. Es gebe auch einen Prozentsatz an Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Probleme keinen Job annehmen können, andererseits verschärfe der „schwierige Zugang zur Pension die Situation“, holt Steinlechner in seinem Plädoyer weiter aus.

Der AMS-Chef räumt aber auch ein, dass es „einen bestimmten Prozentsatz an Arbeitslosen gibt, die aus bestimmten Gründen nicht die vermittelten Arbeitsplätze annehmen“. Eine Rolle spiele dabei sicher auch, dass das Arbeitslosengeld oder die Beihilfen in Verbindung mit einer geringfügigen Beschäftigung zu hoch seien oder eine Vollzeitbeschäftigung zu gering entlohnt, sodass die Betroffenen gar keinen Job annehmen wollen.

Bei Arbeitsunwilligkeit greife das AMS aber hart durch: Wenn sich ein Arbeitsloser oder eine Arbeitslose auf eine offene vermittelte Stelle nicht vorstelle, werde im Regionalbeirat (Vorsitz in diesem Gremium hat der Leiter des AMS, Mitglieder sind jeweils ein Vertreter der Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Gewerkschaft und Industriellenvereinigung) auch sanktioniert. Ein Arbeitsloser kann bis zu acht Wochen kein Geld bekommen. Wenn er dreimal gesperrt wurde, verliere er überhaupt sein Anrecht auf Arbeitslosengeld. „Im Jahr 2017 wurde in Kufstein 1229 Personen das Arbeitslosengeld gesperrt“, berichtet Steinlechner. Davon unter anderem 303 Personen, weil sie die Arbeitsaufnahme bewusst verhindert haben, und 620 wegen Auflösung des Dienstverhältnisses.

Kufstein ist aber nach wie vor ein Vorzeigebezirk in Sachen Beschäftigung. Von 2015 auf 2016 sank die Arbeitslosigkeit um 9,6 Prozent. Die Arbeitslosenrate betrug damit im Vorjahr im Schnitt 5,2 Prozent, „im Land Tirol 6,4 Prozent. Kufstein hatte 2016 nach Reutte mit 5,2 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit“, freut sich der AMS-Chef. Im Jahresschnitt waren 2835 Personen als Arbeitssuchende gemeldet, 283 davon galten als langzeitarbeitslos. An die 400 Personen waren ständig in Schulung. „Die Ausbildungstätigkeit ist schon fast ein Wirtschaftsfaktor“, erklärt Steinlechner angesichts der vielen Kurse.

„Wir hatten einen Wechsel von 13.000 Zu- und Abgängen im Jahr 2016. Die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt ist sehr groß“, schildert Steinlechner weiters.