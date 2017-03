Innsbruck – Tiroler Banken-Betriebsräte haben Dienstagvormittag in Innsbruck für mehr Gehalt demonstriert – und zwar direkt vor der Wirtschaftskammer in der Innsbrucker Meinhardstraße.

„Aufgrund des inakzeptablen Angebots der Arbeitgeberseite sahen wir uns gezwungen, auch in Tirol Protestmaßnahmen zu organisieren“, begründet Doris Bergmann, Betriebsratsvorsitzende der RLB Tirol AG und Sprecherin der GPA-djp Finance-Tirol, diesen Schritt.

Hintergrund dieser Aktion: Bei den derzeit laufenden KV-Verhandlungen der Bankangestellten fordern die Arbeitnehmer 1,6 Prozent mehr Gehalt. Die Arbeitgeber boten 0,8 Prozent plus 6,50 Euro - das hieße auf den Durchschnittsbezug eine Anhebung von 1,03 Prozent.

Doch auch in der dritten Verhandlungsrunde hatte es keine Einigung gegeben. In Tirol geht es um die Löhne und Gehälter von rund 6000 Mitarbeitern. Österreichweit sind rund 75.000 Mitarbeiter in der Kreditwirtschaft beschäftigt.

Gleich geblieben sei, so die Gewerkschaft, außerdem die Forderung nach der sogenannten Einschleifregelung von 0,2 Prozent Plus für Gehaltsbestandteile über dem Kollektivvertrag. Das Verhandlungsteam der Arbeitnehmer habe sich kompromissbereit gezeigt und zuletzt eine lineare Gehaltserhöhung von 1,6 Prozent gefordert. „Dieser Prozentsatz sei bei der momentanen Ertragslage der Banken eindeutig gerechtfertigt. „Es sind schließlich die Beschäftigten, die aufgrund verschiedenster Abbauprogramme und Umstrukturierungen die zusätzliche Arbeitslast zu stemmen haben“, erklärt Harald Schweighofer, Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck, Journalismus, Papier Tirol, in einer Aussendung.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde Ende März haben die Betriebsräte nun eine österreichweite Resolution verfasst. Darin fordern sie eine „faire Reallohnerhöhung für alle“.

Die Resolution wurde Oswald Wolkenstein, dem zuständigen Spartengeschäftsführer in der Wirtschaftskammer übergeben. Kundgebungen fanden am Dienstag neben Innsbruck auch in Wien und Linz statt. (TT.com)