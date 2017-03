Von Max Strozzi

Wien – Fachkräften aus Drittstaaten eröffnen sich mehrere Möglichkeiten, in Österreich arbeiten zu dürfen, also eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu ergattern. Zum Beispiel, wenn sie als Fachkraft in einem Mangelberuf gelten, weil Firmen in diesen Berufen nur schwer Mitarbeiter finden. Ob ein Drittstaatler in einem Mangelberuf arbeiten darf, wird nach einem gesetzlich verankerten Punktesystem erhoben. Dabei werden für diverse Zulassungskriterien Punkte vergeben, auch für das Alter.

Hier hakt nun der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein. Denn für eine Differenzierung nach dem Alter „vermag der Verfassungsgerichtshof vorerst weder einen besonderen Unterschied im Arbeitskräftebedarf noch sonst eine sachliche Rechtfertigung zu erkennen“, schreibt das Höchstgericht. Der VfGH prüft daher von Amts wegen, ob die Zulassungskriterien für Fachkräfte in Mangelberufen verfassungskonform sind. Seiner Ansicht nach könnte das Punktesystem gegen das Gebot der Gleichbehandlung verstoßen, also altersdiskriminierend sein und zudem besonders Personen über 40 Jahre benachteiligen.

Das Punktesystem scheint laut VfGH unsachlich und unschlüssig zu sein, weil es den eigentlichen Zweck, qualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu holen, konterkariert. Nämlich insoweit, als etwa die Berufserfahrung weniger zählt als das Alter. Der VfGH „vermag zunächst nicht zu erkennen, welche Bedeutung das Alter für sich allein für die Qualifikation einer Arbeitskraft in einem Mangelberuf überhaupt haben sollte“.

Wie funktioniert die Zulassung? In vier Kategorien werden Punkte vergeben, Anwärter müssen mindestens 50 Punkte erreichen. Für die Berufsqualifikation gibt es maximal 30 Punkte, für Berufserfahrung maximal 10, für Sprachkenntnisse höchstens 15. Unter-30-Jährige erhalten 20 Punkte, unter 40-Jährige 15 Punkte. Wer älter ist, bekommt hier keinen Punkt.

Dieses System hat laut ­VfGH auch zur Folge, dass es für Drittstaatler über 40 Jahre mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem Mangelberuf unmöglich ist, auf die nötige Punktezahl von 50 Punkten zu kommen. „Dieser Personenkreis wird damit im Gegensatz zu jenen mit Universitätsreife bzw. mit einem abgeschlossenen Studium ab dem 40. Lebensjahr von der Erteilung einer ,Rot-Weiß-Rot-Karte’ ausgeschlossen“, befindet der VfGH. Dennoch könne eine Beschränkung nach dem Alter zulässig sein, etwa um später das Pensionssystem nicht zu belasten. Im Übrigen ist auch für die Zulassung Hochqualifizierter sowie von Schlüsselkräften aus Drittstaaten das Alter ein Kriterium.

Ausgangspunkt ist der Fall einer 47-jährigen Chinesin. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin hat auch eine Ergänzungsausbildung, spricht Deutsch und arbeitete berufsnahe bei der Caritas Wien. Trotzdem wurde ihr eine Rot-Weiß-Rot-Karte verweigert. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine Beschwerde zurück, nun prüft der VfGH.