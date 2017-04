Von Markus Schramek

Innsbruck — Die Horrorbotschaft für den Arbeitnehmer hat einen Namen: Kündigung! Mag sein, dass sich das Ende des Arbeitsverhältnisses abgezeichnet hat. Doch zumeist kommt der blaue Brief aus heiterem Himmel.

Kann man sich gegen eine Kündigung, die man als ungerecht empfindet, wehren und wenn ja, wie? Kaum jemand wird das so oft gefragt wie Thomas Radner, leitender Arbeitsrechtler bei der Tiroler Arbeiterkammer. Radner lässt uns an seinem Wissen teilhaben. Für das TT-Ombuds- team hat er die folgenden Fragen beantwortet.

1. Aus welchen Gründen ist es möglich, gegen eine Kündigung rechtlich vorzugehen?

„Die Anfechtung einer Kündigung ist aufgrund von unzulässigen Motiven oder wegen Sozialwidrigkeit möglich", beginnt Radner. Als Beispiele für solche „verpönten Kündigungsmotive" zählt er die folgenden auf: Beitritt zur Gewerkschaft, Kandidatur zum Betriebsrat oder berechtigtes Einfordern von Ansprüchen wie die Abgeltung von Überstunden.

2. Wann ist eine Kündigung sozial ungerechtfertigt?

Das ist sie nach den Erläuterungen des AK-Experten dann, „wenn wesentliche Interessen des Arbeitnehmers beeinträchtigt sind und die Kündigung nicht durch Gründe, die in der Person des Arbeitnehmers selbst liegen (etwa: besonders unfreundliches Verhalten), oder durch betriebliche Gründe gerechtfertigt werden kann". Ziel der Anfechtung ist es, weiter im Betrieb zu bleiben.

3. Besteht für ältere Arbeitnehmer ein erhöhter Schutz vor der Kündigung?

Das bejaht Jurist Radner. Höheres Alter sowie lange Zugehörigkeit zu einem Unternehmen werden vom Arbeitsgericht zugunsten des Arbeitnehmers berücksichtigt, wenn dieser eine Kündigung beeinsprucht. „Der schwierigen Arbeitsmarktlage für ältere Mitarbeiter wird damit Rechnung getragen", betont Radner.

4. Ist die Anfechtung einer Kündigung in jedem Betrieb möglich, egal, wie groß?

Nein, ist es nicht. Laut Radner müssen folgende betriebliche Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Kündigung angefochten werden kann:

Der Betrieb muss mindestens fünf Mitarbeiter beschäftigen (damit ist er grundsätzlich betriebsratspflichtig).

Der Betriebsrat, sofern vorhanden, ist gegen die Kündigung.

Der betroffene Mitarbeiter muss mindestens sechs Monate im Betrieb beschäftigt gewesen sein.

Die Anfechtungsklage muss binnen 14 Tagen nach Erhalt der Kündigung beim Arbeitsgericht eingebracht werden.

5. Immer wieder werden Mitarbeiter während des Krankenstandes gekündigt. Ist das rechtlich gedeckt?

Ja, das ist es. Eine Kündigung während des Krankenstandes steht nicht im Widerspruch zu den gesetzlichen Bestimmungen. „Der Arbeitgeber muss aber natürlich die Kündigungsfrist einhalten", macht Radner deutlich.

Und noch etwas ist ganz wichtig: Als Mitarbeiter im Krankenstand hat man Anspruch auf die Entgeltfortzahlung (Entgelt ist die Summe aus Lohn oder Gehalt plus Zulagen und regelmäßige Überstunden). Während der ersten sechs Wochen im Krankenstand steht das volle, für vier weitere Wochen das halbe Entgelt zu. Mit zunehmenden Dienstjahren kommen weitere Wochen hinzu. Wird ein Mitarbeiter während des Krankenstandes gekündigt, kann das Dienstverhältnis vor dem Krankenstand enden. Die Entgeltfortzahlung ist vom Dienstgeber dann über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus zu leisten.

6. Während der Elternkarenz ist eine Kündigung aber nicht möglich?

In aller Regel ist das so. Für Eltern in Karenz gilt Kündigungsschutz. Ausnahmen laut AK: Der Betrieb wird zugesperrt oder es ist für diesen unzumutbar, das Dienstverhältnis aufrechtzuerhalten. Das Arbeitsgericht muss einer solchen Kündigung zustimmen, sonst ist sie ungültig.