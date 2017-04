Von Carina Engel

Innsbruck, Wien – Einkaufen per Mausklick – für viele ist das längst zur Gewohnheit geworden. Der Online-Handel boomt, auch hierzulande sind bereits 400.000 Tiroler in den virtuellen Shops unterwegs. Jederzeit und überall, unabhängig von Öffnungszeiten und über Landesgrenzen hinaus – die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand. Doch nicht nur für sie, auch für junge Gründer und Start-ups ergeben sich durch den Online-Handel völlig neue Möglichkeiten.

„Ein Online-Shop ist eine ideale Chance, um relativ schnell, mit geringen Kosten und unkompliziert einen Verkauf zu starten“, ist Marcus Hofer, Leiter der Betriebsansiedlungs-Abteilung der Standortagentur Tirol, überzeugt. Das wohl größte Plus: die Reichweite. Während man mit einem stationären Geschäft auf den lokalen Markt beschränkt ist, könne man online einen wesentlich größeren und internationalen Kundenstamm aufbauen, weiß der Experte: „Bei einem Online-Shop spielen Grenzen keine Rolle mehr, theoretisch kann man damit sieben Milliarden Menschen erreichen.“

Das bedeutet allerdings einen höheren logistischen Aufwand, der durchaus auch Komplikationen mit sich bringen kann. „Wenn Kunden heute ein Produkt bestellen, hätten sie es am liebsten vorgestern schon bekommen“, spricht Thomas Schönthaler aus eigener Erfahrung. Der Innsbrucker gründete vor rund zwei Jahren mit Glacier Games einen Online-Shop für Retro-Videospiele, sein Kundenstamm reicht mittlerweile bis nach Kanada, Brasilien oder Australien. Verlässt die Ware einmal sein Lager, so erlischt auch sein Einfluss auf die Lieferzeiten, die bei Kunden schon mal für Unmut sorgen. „Man ist da leider sehr abhängig von der Verlässlichkeit des Versandunternehmens“, betont Schönthaler.

Auch Rücksendungen können die Unternehmer vor Herausforderungen stellen, insbesondere wenn die Ware extra auf Bestellung gefertigt wird – wie bei Andrea Kerber. Vor einem Jahr gründete die in Wien lebende Paznauntalerin ihr Modelabel Vis A Vis und begann, ihre Mode im Netz zu verkaufen. „Ein Online-Shop erschien mir als erster Schritt am logischsten, vor allem, um zu sehen, ob und wie meine Mode überhaupt ankommt“, erzählt die Jungdesignerin, die bereits Einladungen zu den Fashion Weeks in Wien, New York und Odessa ergattern konnte.

Dass sich ein Online-Shop generell als Schaufenster für Prototypen oder erste Ideen eignet, davon ist auch Standort­agentur-Experte Hofer überzeugt. Zum einen könne man durch das Feedback der Internet-Community einschätzen, inwiefern eine Nachfrage für das Produkt besteht, zum anderen gebe es dadurch auch neue Finanzierungsmodelle, die den Gründern den Einstieg ins Unternehmertum erleichtern. Beispielsweise durch Crowdfunding, bei dem die serienreife Produktion eines Prototyps mittels kleiner Geldbeträge von zahlreichen Privatpersonen realisiert wird. Ein Konzept, das auch in der heimischen Gründer-Szene immer mehr Anhänger findet.

Christian Hafner ist einer von ihnen. Als langjähriger Marketing-Mitarbeiter bei Swarovski begleitete er zahlreiche Design-Wettbewerbe und machte die Erfahrung, dass das in den Teilnehmern schlummernde Talent oft ungenutzt blieb: „Bei den Wettbewerben haben die Schmuck-Designer ihre Entwürfe eingereicht, es gab eine Presseveranstaltung und danach sind die Ideen wieder verschwunden.“ Aus diesem Grund gründete Hafner vor zwei Jahren die Online-Plattform Fab Atelier, die jungen Designern von der Präsentation des Prototyps bis hin zum Crowdfunding unter die Arme greift und – sobald dieses erfolgreich abgeschlossen ist – die Produktion und den Verkauf im eigenen Online-Shop übernimmt. Die Designer erhalten bis zu 20 Prozent des Netto-Umsatzes, im Gegenzug fallen „zu keinem Zeitpunkt Kosten oder Risiken an“, betont Hafner.

Eine neuartige Geschäfts­idee, die derzeit ihresgleichen sucht. Noch. Denn so groß die Möglichkeiten und die Reichweiten im Online-Bereich sind, so enorm und vielfältig ist auch die Konkurrenz. „Wichtig ist daher, sich aus der Masse abzuheben“, erklärt Standortagentur-Experte Hofer. Marketing wird damit zum Muss. Und egal, ob mittels Suchmaschinen-Inseraten oder Social Media-Anzeigen, „das ist auf jeden Fall ein sehr intensiver Zeitaufwand“, analysiert Hofer. Ob es sich lohnt, zusätzlich zum Online-Shop ein reales Geschäft zu eröffnen, hänge zudem vom jeweiligen Produkt ab, meint der Experte. Muss man ein Produkt riechen, schmecken oder anfühlen können oder steht der persönliche Kontakt im Vordergrund, sei ein lokaler Shop nach wie vor sinnvoll, glaubt Hofer: „Ansonsten sehe ich nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit, einen realen Shop zu eröffnen.“