Von Liane Pircher

Innsbruck – Es war eine spontane Idee, weil man ohnehin an einem neuen Lehrlingsfolder dran war: „Wir wollen auf uns aufmerksam machen“, erklärt Elisabeth Norz, zuständig für Personelles der Baufirma Huter & Söhne. Seit rund vier Wochen prangt nun ein „Wir suchen Dich“ von zwei Firmenautos. Gefruchtet hat die Aktion bis dato noch nicht, aber Firmenchef Peter Huter hofft, dass sich dies noch ändert. Früher habe man sich über Lehrlinge keine Sorgen machen müssen, diese hätten sich über Mundpropaganda gemeldet. Mittlerweile aber suche man händeringend nach Nachwuchs – am meisten würden Maurerlehrlinge fehlen.

Sorgen wegen Fachkräftemangel gibt es schon länger, jüngsten Schätzungen zufolge sollen bis zum Jahr 2030 rund 40.000 Facharbeiter allein in Tirol fehlen. Gründe gibt es einige – einerseits liegt es an der demografischen Entwicklung (siehe Kasten), dass mittlerweile Schulen und Firmen gleichermaßen um 14-/15-Jährige buhlen, andererseits konnte das Image der Lehre bis dato trotz vieler Bemühungen und Kampagnen kaum aufgewertet werden. An mangelnden Chancen könne es nicht liegen, dass sich etwa die wirtschaftlich boomende Baubranche so schwer tut, Lehrlinge und Facharbeiter zu finden, meint Innungsmeister Anton Rieder. Der Verdienst sei gut, ein Polier etwa würde locker mit vielen Akademiker-Gehältern mithalten können. Für ihn liegt es teils an einem fehlgeleiteten Bildungssystem, das am Bedarf der Wirtschaft vorbeibilde: „Wenn ich als Firmenchef eine Sekretärin suche, melden sich achtzig oder mehr, teils auch Akademiker. Wenn ich einen Techniker oder Lehrling suche, bekomme ich eine Bewerbung. Diese Schieflage bedeutet, dass wir am Bedarf der Wirtschaft vorbeibilden. Meiner Meinung nach braucht es keine mittleren Schulen mehr. Entweder Ausbildungen mit Matura oder eine gute duale Ausbildung – das ist es, was wir brauchen.“ Auch Rieder wird demnächst ein Firmenauto für Lehrlingssuche bekleben. Aktuell bleibe nur der Versuch, mit neuen Ideen mögliche Lehrlinge zu keilen. Dazu gehört auch, es mit jungen Asylwerbern zu probieren.