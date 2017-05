Wien, Innsbruck – Ende April waren einschließlich Schulungsteilnehmern 413.683 Menschen ohne Arbeit, um 11.014 Personen oder 2,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Regional betrachtet ist die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern zurückgegangen. Überdurchschnittlich stark war das in Tirol (-10,1 Prozent), der Steiermark (-9,4 Prozent), im Burgenland (-8,5 Prozent) und in Salzburg (-6,8 Prozent) der Fall. In Wien beträgt der Rückgang gerade einmal 2,5 Prozent.

Die nationale Arbeitslosenquote ist im Jahresabstand um 0,5 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent gesunken. Nach internationalen Maßstäben beträgt die jüngste verfügbare Quote (März) gemäß Eurostat 5,9 Prozent – der EU-Durchschnitt liegt bei 8 Prozent.

Deutlich positiver als bei den älteren Arbeitslosen ist der Trend bei den Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) – hier ist die Arbeitslosigkeit im Jahresabstand um 16,1 Prozent zurückgegangen. „Was wir bei den Jugendlichen geschafft haben, können wir auch bei den älteren Arbeitssuchenden schaffen“, sagt Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) und verweist dabei auf die „Aktion 20.000“, mit der Langzeitarbeitslose ab 50 Jahren einen Job in gemeinnütziger Arbeit finden sollen. „Die Konjunktur zieht an, die Stimmung in der Wirtschaft hat sich gedreht. Unsere Maßnahmen für die Betriebe wirken“, erklärte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP).

Erstmals rückläufig ist die Arbeitslosigkeit diesmal bei den Ausländern. Mit 99.626 liegt die Zahl um 2009 bzw. 2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.

Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt stimmt AK-Präsident Rudolf Kaske „zwar vorsichtig optimistisch. Aber Entwarnung ist für mich noch lange nicht angesagt.“ Die AK fordert mehr öffentliche Investitionen und Qualifizierung, ein existenzsicherndes Qualifizierungsgeld und einen Rechtsanspruch auf eine bezahlte Weiterbildungswoche pro Jahr.

Industriellen-Generalsekretär Christoph Neumayer drängt indes auf flexiblere Arbeitszeiten und eine Senkung der Lohnnebenkosten. „Eine Ausweitung bei der sechsten Urlaubswoche oder andere Arbeitszeitverkürzungen verteuern Arbeit jedoch weiter und gefährden Arbeitsplätze und den Standort insgesamt.“ (TT, APA)