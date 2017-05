Franfurt – Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt in der Eurozone sind laut einem EZB-Bericht womöglich stärker ausgeprägt als die Erwerbslosenraten nahelegen. Trotz der konjunkturellen Erholung und sinkenden Arbeitslosenquoten stiegen in vielen Ländern die Löhne nur verhalten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Europäischen Zentralbank (EZB).

Für die Währungshüter deutet dies darauf hin, dass mit den Zahlen zu den registrierten Erwerbslosen die Schwachstellen nicht ausreichend erfasst werden. Der Bericht dürfte denjenigen EZB-Ratmitgliedern neue Argumente liefern, die an der ultra-lockeren Geldpolitik noch länger festhalten wollen.

In ihre eigene Kalkulation beziehen die EZB-Experten nun auch Teilzeitbeschäftigte ein, die gerne mehr Stunden arbeiten würden, sowie weitere Personengruppen, die von der offiziellen Statistik gar nicht erfasst werden. Einschließlich solcher Personengruppen kommen die Notenbank-Experten auf eine geschätzte Unterauslastung auf dem Jobmarkt von rund 15 Prozent Ende 2016. Die offizielle Arbeitslosenquote für die Eurozone lag dagegen zuletzt nur bei 9,5 Prozent.

Deutschland liefert auch nach der Zentralbank-Methode ein positives Bild. So ging seit 2013 die von der EZB berechnete Unterauslastung merklich zurück. „Anderswo zeigen diese breiteren Messungen hingegen, dass das Ausmaß der Schwäche am Arbeitsmarkt noch erheblich ist“, schreiben die Notenbank-Fachleute. So habe sich die Lage in Italien und in Frankreich weiter verschlechtert. (APA, Reuters)