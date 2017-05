Lechaschau, Vils – Die gute wirtschaftliche Situation im Außerfern liegt ohne Zweifel im ausgewogenen Branchenmix von Industrie, Tourismus, Handel, Gewerbe und Dienstleistung. Freud und Leid liegen aber oft dicht beieinander. Inzwischen hat sich nämlich auch das Problem des Fachkräftemangels über alle Branchen ausgebreitet – Mitarbeiter werden aus dem benachbarten Allgäu oder dem Umland generiert. Nicht nur die „Big-Player“ wie Metallindustrie und Tourismus suchen Personal, auch kleine und mittelständische Unternehmen finden keine qualifizierten Mitarbeiter. Beispiele dafür gibt es zuhauf, wie die Firma IBF mit Hauptsitz in Vils. Helmut Frick hat sich auf modernes Normenmanagement und in der Automatisierungs- und Sicherheitstechnik spezialisiert, beschäftigt derzeit ca. 26 Mitarbeiter am Standort Vils und sucht Fachkräfte in den Bereichen Produktmanagement, Vertrieb, Schulung bis hin zur Software-Entwicklung. Aufgrund der aktuellen Situation gestaltet sich dies jedoch äußerst schwierig. Die Gründe dafür liegen für Frick in der Vorstellung des beruflichen Werdeganges. Viele Mitarbeiter verlassen für das Studium die Region und kehren danach nicht mehr ins Außerfern zurück. Frick: „Wir haben daher ein Konzept entwickelt, das jungen Talenten mit oder ohne Matura eine Ausbildung in IT-Berufen ermöglicht, ohne den Bezirk verlassen zu müssen, von der Lehre bis hin zum berufsbegleitenden oder dualen Masterstudium.

Ganz andere Branche – dasselbe Problem: Susanne Matzner, Konditorin mit Leib und Seele, betreibt in Lechaschau ein kleines Café mit Kuchenverkauf. Seit Längerem ist auch sie auf der Suche nach einem gelernten Konditor – ohne Erfolg. Matzner: „Die Problematik liegt in der Flexibilität der Arbeitszeit und dem Anspruch, auch am Wochenende zu arbeiten.“

Um die Situation zu verbessern, setzt die Wirtschaftskammer auf ein „digitales Zentrum“. Dabei sollen Bildung und Möglichkeiten gebündelt, digitale Kompetenzen gefördert und ausgebildet werden“, so Bezirksstellenleiter Wolfgang Winkler. (ceb)