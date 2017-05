Lienz – Die Wirtschaftskammer Lienz präsentiert Kennzahlen und Eckdaten zur wirtschaftlichen Entwicklung im Bezirk für das Jahr 2016. Fazit: Es geht weiter aufwärts, und der Aufholprozess hat sich beschleunigt.

Eine Kennzahl bedeutet einen Allzeit-Rekord: Im Juli 2016 waren in Osttirol 20.047 Menschen unselbstständig beschäftigt. Das ist der höchste Stand, der jemals erreicht wurde, teilt die Kammer mit. Im Jahresschnitt waren 18.871 Personen beschäftigt, das ist ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2015. Hand in Hand mit der guten Beschäftigungslage ging die fallende Arbeitslosenquote. Lag sie Ende 2015 noch bei 10,1 Prozent, so waren es Ende 2016 nur noch 9,5 Prozent.

Weiterer Grund zur Freude für die Kammer ist die Zahl der Firmengründungen: 211 sind es 2016 gewesen, auch das ist ein bisher nie erreichter Wert – 15 Prozent mehr als 2015. Zurückzuführen ist das auch auf die Anmeldung von Personenbetreuungsfirmen, also selbstständige 24-Stunden-Pflegerinnen für Alte und Betreuungsbedürftige. Sie stellen 98 der 211 neuen Unternehmen.

Betrachtet man die gewerbliche Wirtschaft – also die kammerzugehörigen Betriebe –, so hat insgesamt etwa jeder zweite Arbeitnehmer im Bezirk eine Stelle in der produzierenden Wirtschaft. Dazu gehören die Sparten Industrie sowie Gewerbe und Handwerk. Die Wirtschaftskammer bezeichnet diese beiden Sparten als Wachstumsmotor für den Bezirk. Der Tourismus stellt rund 22 Prozent aller Arbeitsplätze in der gewerblichen Wirtschaft bereit.

Diese Sparte wird mit gemischten Gefühlen gesehen: Zwar übertrafen die Nächtigungszahlen 2015/16 die Zwei-Millionen-Marke, doch das ist auf den Sommer zurückzuführen. Im Winter stagniert der Tourismus. (TT)