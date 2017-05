Von Max Strozzi

Innsbruck – Die Anzeigen an die Finanzpolizei und an die Staatsanwaltschaft wegen Sozialbetrugs haben im vergangenen Jahr stark zugenommen. Das hat Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) in einer Anfragebeantwortung bestätigt. Diese Fälle seien allerdings auch oft langwierig in der Ermittlungsarbeit und würden zahlreiche Einvernahmen erfordern. Vor allem zwei Sozialbetrugstatbestände nahmen dabei laut Schelling zu: das betrügerische Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und die organisierte Schwarzarbeit.

Bundesweit hat die Finanzpolizei im vergangenen Jahr knapp mehr als 30.000 Betriebe (davon 2901 in Tirol) und knapp 54.000 Arbeitnehmer (4459 in Tirol) kontrolliert. Insgesamt 10.376 Strafanträge wurden dabei von der Finanzpolizei gestellt, wie Schelling auf eine Anfrage der FP-Abgeordneten Wolfgang Klinger und Hermann Brückl antwortet.

Die meisten Strafanträge entfielen auf die Baubranche, wo bundesweit fast 8000 Betriebe – in Tirol 151 Baufirmen – gefilzt wurden. Folge der Razzien: Die Finanzpolizei stellte gegen Baubranche knapp 4100 Strafanträge. Im Tourismus – genau genommen in der Hotellerie und Gastronomie – prüften die Finanzermittler im vergangenen Jahr bundesweit 5240 Betriebe, davon 615 in Tirol. Konsequenz: 1817 Strafanträge wegen Sozialbetrugs.

Gleichzeitig blieben 2016 die Strafanträge nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz bundesweit wie auch in Tirol im Vergleich zu den vergangenen Jahren stabil bzw. sanken leicht.