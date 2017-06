Innsbruck – Die Situation am Tiroler Arbeitsmarkt hat sich im Mai weiter verbessert. Im Vorjahresvergleich gab es um 6,2 Prozent weniger Arbeitslose. Waren im Mai 2016 noch 7,3 Prozent arbeitslos gemeldet, so waren es ein Jahr später nur mehr 6,7 Prozent. Dieser Rückgang um 6,2 Prozent war in Tirol stärker als in ganz Österreich. Bundesweit ging die Arbeitslosigkeit um 4,9 Prozent zurück.

Die Zahl der Beschäftigten hat laut Aussendung des Arbeitsmarktservice (AMS) erneut kräftig zugenommen und erreicht ein neues Höchstniveau auf dem Tiroler Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter um 6,2 Prozent, wovon auch – wie zuletzt – die Langzeitarbeitslosen profitieren. Weiter verschlechtert hat sich hingegen die Lage bei den Über-50-Jährigen.

Nach Branchen gab es einen kräftigen Rückgang in der Beherbergung und Gastronomie, gefolgt vom Abschnitt Handel. Auch der Bau und die Herstellung von Waren sind zu nennen.

Starker Rückgang bei Jugendlichen

„Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat auch im Mai deutlich zugenommen. 4.082 Stellen wurden dem AMS Tirol gemeldet, das ergibt eine Steigerung um 839 oder plus 25,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat“, so AMS-Tirol-Chef Anton Kern. Einziger Wermutstropfen sei allerdings die Situation der Arbeitnehmer 50 plus, hier erhoffe man sich von der Aktion 20.000 Impulse. Bei Arbeitslosen über 50 Jahren ist ein Anstieg um 1,6 Prozent oder 112 Personen zu verzeichnen. Damit haben derzeit 7.030 Tiroler über 50 Jahren keine Arbeit.

Deutlichster Rückgang im Großraum Innsbruck

Den prozentuell stärksten Rückgang bei den Arbeitslosen gab es bei den Jugendlichen. Im Alter zwischen 15 und 19 Jahren sank die Arbeitslosigkeit um 23,4 Prozent.

In allen Tiroler Bezirken ging die Arbeitslosigkeit zurück. Die prozentuell stärksten Rückgänge gab es in Innsbruck und Innsbruck-Land mit einem Minus von 9,9 Prozent, gefolgt von Lienz mit sieben Prozent. Am geringsten ging die Arbeitslosigkeit in den Bezirken Kufstein und Imst zurück. (TT.com)