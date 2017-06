Wien — Waren Konkurrenzklauseln früher eher bei höheren Angestellten üblich, breiteten sie sich in den letzten Jahren aus und erfassen etwa auch gastgewerbliches Personal, Verkäufer oder Friseure.

So hatte auch ein 27-jähriger Angestellter eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm für ein Jahr nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Tätigkeit im selben Geschäftszweig verbot. Für den Fall des Verstoßes war eine Konventionalstrafe in Höhe von zwölf Bruttomonatsgehältern vorgesehen.

Als der 27-Jährige eine Familie gründen wollte, suchte um eine Gehaltserhöhung an. Sein Chef erteilte ihm allerdings eine Abfuhr und meinte, er könne sich ja etwas Anderes suchen. Das tat der Mann, fand rasch eine neue Stelle und kündigte. Daraufhin wurde er von seinem ehemaligen Arbeitgeber auf Zahlung von 30.000 Euro geklagt.

In erster Instanz wurde der Strafbetrag auf 3.000 Euro vermindert, doch die Firma ging in Berufung. Am Oberlandesgericht Graz wurde die Strafe dann wieder erhöht, auf immerhin 10.000 Euro .

Nun hat der Oberste Gerichtshof klargestellt: Ob eine Konkurrenzklausel zur Anwendung kommt oder nicht, hängt von der Beendigungsart des Arbeitsverhältnisses ab und Konkurrenzklauseln sind für Arbeitsverträge, die seit 29.12.2015 geschlossen wurden, nur mehr dann gültig, wenn das Monatsentgelt bei der Beendigung 3.320 Euro (Wert für 2017) übersteigt. (TT.com)