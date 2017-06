Von Margit Bacher

Innsbruck – „Österreichweit gibt es rund 18.000 FABA, wie die frühzeitigen Ausbildungsabbrecherinnen bezeichnet werden“, berichtet Sonja Schmöckel von der Sektion Arbeitsmarktpolitik im Sozialministerium und beruft sich auf die letztverfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2014.

Mit der Initiative der österreichischen Bundesregierung „AusBildung bis 18“, soll ein frühzeitiger Ausbildungsabbruch verhindert und sichergestellt werden, dass alle Jugendlichen nach der Pflichtschule eine weiterführende Ausbildung absolvieren.

Es seien aber auch volkswirtschaftliche Gründe, warum die Bundesregierung am Erfolg der „AusBildung bis 18“ interessiert ist, ergänzt Schmöckel. Für Finnland gibt es dazu Berechnungen aus dem Jahr 2011, die in einer EU-Studie präsentiert wurden: „Ein jugendlicher Ausbildungsabbrecher kostet den Staat 1,8 Millionen Euro“ – auf dessen Erwerbsleben umgelegt, erläutert Schmöckel.

In dieser Summe enthalten sind beispielsweise das Arbeitslosengeld, die Mietzinsbeihilfe oder etwa auch die entgangene Einkommenssteuer, etc. Die Österreich-Zahlen würden bis Ende dieses Jahres am Tisch liegen, meint die Expertin vom Sozialministerium. Das IHS habe mit den Berechnungen bereits begonnen.

Die Initiative der österreichischen Bundesregierung wurde 2013 im Regierungsprogramm verankert und ist mit dem Ausbildungspflichtgesetz seit Sommer 2016 in Kraft. Wer nun mit Ende des Schuljahres 2016/17 sein individuelles neuntes Schuljahr beendet, wird mit 1. Juli 2017 ausbildungspflichtig – dies gilt auch für Asylberechtigte auf Zeit, erläutert Schmöckel. Sie war kürzlich Hauptrednerin bei der amg-Fachtagung zum Thema „AusBildung bis 18 – jetzt geht’s los“.

Im Bundesvergleich falle Tirol, was die Zahl der Schul- und Ausbildungsabbrecher angeht, äußerst positiv auf. Hierzulande gab es von 2009 auf 2014 den zweithöchsten Rückgang, von 2033 auf 1388 – 69 Prozent davon mit österreichischer Staatsbürgerschaft.

Unter den 1388 waren allerdings auch 304 Ausbildungsabbrecherinnen, die erst 15 Jahre alt waren. 84 davon waren erwerbstätig, zum Beispiel als Hilfsarbeiter. Die restlichen 220 sind keiner Arbeit nachgegangen.

Den Grund für diese erfreuliche Entwicklung sieht Schmöckel in der guten und engen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Seit 2011 gibt es in Tirol bereits gezielte Maßnahmen und Unterstützungsstrukturen für Jugendliche am Übergang von Schule zu Beruf. Dafür arbeiten das Land Tirol, das Arbeitsmarktservice, das Sozialministeriumsservice und die amg-Tirol mit all den weiteren Kooperationspartnern eng zusammen. Für die „AusBildung bis 18“ wurden bundesweit Koordinierungsstellen eingerichtet. Seit Jänner gibt es diese Stelle auch in Tirol, sie ist bei der amg-Tirol angesiedelt und wird von Yvonne Fall-Wehinger geleitet.

Wo Tirol allerdings nicht glänzt und wo es noch großen Handlungsbedarf gibt, auch darauf verwies Schmöckel in ihren Ausführungen: „Drittstaatsangehörige sind in Tirol bundesweit am stärksten von Ausbildungsabbruch betroffen.“ Vor allem in Imst, Schwaz, Kufstein und Innsbruck-Stadt sei die Situation durchaus dramatisch.

Mario Steiner vom Institut für Höhere Studien (IHS) stieß im Zuge seiner Doktorarbeit hierbei auf einen eklatanten Zusammenhang mit dem Sonderschulsystem. Drittstaaten-Jugendliche, also Jugendliche, die in einem Land außerhalb der EU geboren sind, seien in Tirols Sonderschulen mit 90 Prozent überrepräsentiert. „In Tirol landen also Jugendliche, nur weil sie Migrationshintergrund haben, sofort in den Sonderschulen – und das kann ja wohl nicht sein“, sagt Schmöckel. Es brauche für diese Gruppen unbedingt bessere Maßnahmen, erklärt sie. Sonst hätten die Betroffenen nie eine Chance, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und Fuß zu fassen, meint die Expertin.

Michaela Kogler arbeitet beim Land im Bereich Arbeitsmarktförderung der Abteilung Gesellschaft und Arbeit und verweist auf die fatalen Folgen. „Wer keinen weiterführenden Abschluss macht, über die allgemeine Schulpflicht hinaus, hat ein dreifaches Risiko, arbeitslos zu werden, ein vierfaches Risiko, nur Hilfsarbeit leisten zu können und ein siebenfaches Risiko für erwerbsferne Positionen“, sagt die Expertin.

Die Liste der weiterführenden Schulen ist öffentlich und wird regelmäßig gewartet. Gemeint sind damit Ausbildungen wie beispielsweise der Besuch einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule, einer Schule für Land- und Forstwirtschaft oder für Gesundheits- und Krankenpflege. Als weiterführende Schulen gelten auch die Oberstufenformen der allgemeinbildenden höheren Schulen, Privatschulen oder andere Sonderformen.

Zu diesen anerkannten Weiterbildungen zählen auch Einrichtungen wie etwa die Produktionsschulen LEA in Wörgl und Kufstein, VIA in Innsbruck oder auch Tafie in Mils. Sie alle haben zum Ziel, Jugendliche nach wenigen Monaten in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren oder bei ihnen Interesse für eine Ausbildung zu wecken, um diese dann auch zu beginnen. Für Jugendliche mit Behinderung müsste es diesbezüglich aber noch weitere Angebote geben, meint Schmöckel.

Jugendlichen soll mit der Initiative die Bedeutung von Bildung und die Vielfalt der Möglichkeiten und Unterstützungen aufgezeigt werden. Bis 18 eine weitere Schule oder Ausbildung abschließen zu können, solle nicht als Strafe wahrgenommen werden, sondern als Chance, an seiner eigenen Zukunft zu bauen.