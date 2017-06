Wien – Der Wirtschaftsausschuss hat am Donnerstag mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Stronach die Einführung des Beschäftigungsbonus und der Investitionszuwachsprämie beschlossen. Das teilte die Parlamentskorrespondenz am Donnerstagabend mit.

Beim Beschäftigungsbonus refundiert der Staat für neu eingestellte Mitarbeiter drei Jahre lang die Hälfte der Lohnnebenkosten – dafür sind bis 2023 zwei Milliarden Euro vorgesehen. Unternehmer können entsprechende Förderanträge ab 1. Juli bei der Austria Wirtschaftsservice GesmbH (aws) einbringen. Die Investitionszuwachsprämie für KMU soll bis zu 140 Mio. Euro kosten, jene für große Unternehmen rund 91 Mio. Euro.

Die Grünen bezweifelten, dass die 2 Milliarde Euro sinnvoll eingesetzt werden und sprachen sich für eine generelle Entlastung des Faktors Arbeit mit einer Gegenfinanzierung durch Ökosteuern und Vermögenssteuern aus.

Einstimmig unterstützt wurde von den Abgeordneten ein Antrag der Regierungsparteien auf die Erhöhung des Haftungsrahmens der Österreichischen Hotellerie und Tourismusbank (ÖHT) von derzeit 250 auf 375 Mio. Euro. Man erwartet sich dadurch Erleichterungen vor allem für familiär geführte Tourismusbetriebe, die keinen ausreichenden Zugang zu Krediten haben. (APA, TT.com) Der Beschäftigungsbonus

Die Website www.beschaeftigungsbonus.at geht in Kürze online und bietet einen ersten Überblick über die genauen Förderrichtlinien

Zusätzlichkeit: Gefördert wird nur zusätzliche Beschäftigung. Die Berechnung läuft mehrstufig. Ausgangsbasis ist ein bei Antragstellung zu ermittelnder fixer Referenzwert. Dieser stellt den höchsten Beschäftigtenstand jeweils zum Quartalsende der vier vorangegangenen Quartale dar. Ein Jahr nach Antragstellung wird der Beschäftigtenstand dann mit dem Referenzwert verglichen. Geld fließt nur dann, wenn im Jahresabstand zumindest ein Vollzeitverhältnis mehr besteht als zum Referenzwert.

Beschäftigtenstand: Dazu zählen alle Voll- und Teilzeitkräfte inklusive Karenzierte, nicht jedoch Lehrlinge, geringfügig Beschäftigte oder Leiharbeiter.

Förderfälle: sind zusätzliche Beschäftigte, die aus der Ausbildung kommen, vorher arbeitslos gemeldet waren oder Jobwechsler im Inland sind. Die direkte Übernahme von Leiharbeitern in Fixbeschäftigung wird nicht gefördert. Dazwischen müssen zumindest sechs Monate liegen. Lehrlinge sind nur bei Übernahme als Fachkraft förderfähig.

Deckelung: Die Bonushöhe hängt von der Anzahl der zusätzlichen Arbeitskräfte und der Höhe des Jahresbruttogehalts. Änderungen der Arbeitszeit müssen extra gemeldet werden. Die Förderhöhe ist pro Arbeitnehmer mit 69.720 Euro pro Jahr gedeckelt. Es können unbegrenzt Viele gefördert werden, wenn die Voraussetzungen zutreffen.

Nachweise: Das Wirtschaftsministerium verspricht eine möglichst unbürokratische Abwicklung. Die Richtlinien sehen allerdings eine Reihe von Nachweispflichten vor. So muss bewiesen werden, dass nicht nur Voll- in Teilzeit umgewandelt wurde. Bei Ausländern muss nachgewiesen werden, ob sie in den vergangenen zwölf Monaten zumindest vier Monate in Österreich gearbeitet haben.

Kontrolle: Mittels Schnittstelle zu Hauptverband und Finanzamt kann das „aws“ die wichtigsten Angaben sofort überprüfen und den Bonus freigeben. Eine zusätzliche Kontrolle soll im Rahmen der gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben erfolgen.