Der Mindestlohn von 1500 Euro wurde soeben durchgesetzt, die Arbeitszeitflexibilisierung nicht. Ist das zeitgemäß?

Martin Kocher: Wir hätten uns eine Einigung erhofft. Für gewisse Bereiche wäre eine Arbeitszeitflexibilisierung sehr wichtig. Es geht hier nicht so sehr um die Industrie, sondern um Kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Man hätte hier auf Betriebs­ebene flexibler werden können. Beim Mindestlohn kann man sich fragen, ob es grundsätzlich sinnvoll ist. Denn es ist ein Lohnabschluss nach oben. Bis 2020 könnte das auch einige Jobs kosten, aber insgesamt ist die Einführung vorsichtig genug, um sinnvoll zu sein.

Derzeit ist die Arbeitslosigkeit wieder niedriger, trotzdem im Vergleich zu Deutschland relativ hoch. Warum?

Kocher: Bei uns ist – neben der Demographie – die Migration aus EU-Staaten für die hohen Arbeitslosenzahlen verantwortlich, vor allem aus Ost- und Südosteuropa. Diese verdrängen vor allem schlecht qualifizierte türkische bzw. türkischstämmige Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt.

Was raten Sie Unternehmern, um zukunftsfit zu bleiben?

Kocher: Am besten ist es, möglichst offen für technologische Entwicklungen zu sein. In Europa ist das nur leider nicht immer so. Die Unternehmer in den USA oder in Asien sind da bereits weiter. Dort wurden die Potentiale der Digitalisierung schon besser genutzt.

Was ist der Unterschied zu Asien bzw. den USA?

Kocher: Es geht um ein anderes Denken, um einen anderen Zugang zu Digitalisierung. Man muss mehr können, als auf dem Tablet rumzuspielen. Programmiersprachen sind wichtig. Einige Handwerker wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben, Abläufe werden digitalisiert. Wer Erfolg haben will, egal, in welchem Bereich, muss einzigartig­e Ideen, Produkte, Fähigkeiten haben.

Und diese Fähigkeit setzt sich dann in einer globalisierte­n Welt durch?

Kocher: Ja. Die Konkurrenz in einer globalisierten Welt ist natürlich international. Wer gut ausgebildet ist, wird sich überall auf der Welt durchsetzen, kann überall arbeiten. In den Bereichen Forschung, Wissenschaft oder bei Führungskräften sind deshalb die Gehälter stark gestiegen. Auch die Gehälter von Spitzenfußballern sind ja international immens hoch. Wer austauschbar ist, wird tendenziell eher ersetzt durch billige Arbeitnehmer in Asie­n, und die Löhne steigen weniger.

Der westlichen Gesellschaft geht es sehr gut. Unsere Probleme sind sehr oft „Luxusprobleme“, während aus Afrika die Menschen wegen Hungerkatastrophen und Kriegen fliehen. Wird es hier so bleiben?

Kocher: Es gab in der Geschichte immer wieder Phasen mit Rückschritten oder kriegerischen Auseinandersetzungen. Sollte es wieder eine Finanzkrise geben, wird sich die Globalisierung trotzdem nicht mehr umdrehen. Grundsätzlich muss man in der globalisierten Welt aber unbedingt Antworten auf die Probleme finden, die mit den sozialen Unterschieden zwischen Menschen und Gesellschaften zu tun haben.

Das Gespräch führte Verena Langegger