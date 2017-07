Von Angela Dähling

Schwaz – Platz 108 von 117 – das ist jener, den der Bezirk Schwaz bei den Einkommen von Frauen einnimmt. Nur in neun Bezirken in der Republik ist das Einkommensniveau für Frauen noch schlechter als in Schwaz. Davon befinden sich vier in Tirol, wobei Landeck das absolute Schlusslicht ist.

Für die Tiroler SPÖ-Frauen sind diese Zahlen besorgniserregend. SP-Bezirksfrauenvorsitzende GR Elisabeth Fleisch­anderl aus Vomp verweist darauf, dass die Schwazerinnen mit einem durchschnittlichen Jahresnettoeinkommen von 14.259 Euro auskommen müssen und nur 31,2 Prozent von ihnen Vollzeit beschäftigt sind. Das Problem: Die meisten Schwazerinnen (24 %) würden in der Beherbergungs- und Gastronomiebranche arbeiten. Und die sei mit einem Durchschnittsnettolohn von rund 19.100 € im Jahr bei Vollzeit die am schlechtesten bezahlte. „Wenngleich es Ausnahmen gibt und Betriebe, die hier wirklich gut zahlen“, relativiert SP-Bezirksvorsitzender LA BM Klaus Gasteiger. Auch in Dienstleistungsberufen, zu denen Verkäuferinnen und Frisörinnen zählen, sei das Lohnniveau niedrig und die Anzahl der weiblichen Arbeitnehmerinnen im Bezirk hoch. „Es gibt viele gut ausgebildete Frauen im Bezirk, aber zu wenig gut bezahlte Jobangebote für sie. Das muss geändert werden“, kritisiert Gasteiger. Sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze seien u. a. jene in Landeseinrichtungen. Nicht umsonst ist das Regierungsviertel in Wien jener Bezirk, in dem Frauen österreichweit am meisten verdienen.

Vielen Frauen sei nicht bewusst, was es heißt, wenn sie nicht Vollzeit arbeiten. „Geringfügig Verdienende von heute sind die Mindestpensionisten von morgen“, warnen Gasteiger und Fleischanderl. Nicht nur, weil der Anteil der Alleinerzieherinnen wachse, sei daher das Betreuungsangebot für Kinder auszuweiten. Tirolweit hätten Kindergärten im Schnitt 38,3 Tage im Jahr geschlossen. Das sei zu lang. In Kaltenbach wird der Kindergarten künftig von 7 bis 18 Uhr geöffnet haben, bei einem Tarif von 35 € monatlich.