Von Hubert Daum

Imst – „Ab ersten August gibt’s im AMS Imst mit 20 zu zehn eine Zweidrittelmehrheit der Frauen“, schmunzelt Noch-AMS-Chef Erwin Klinger, der sich in den Ruhestand verabschieden wird. Gunda Amprosi folgt ihm nach. Die aktuelle Stellvertreterin Luise Mungenast hatte sich nicht beworben, da sie in ein bis eineinhalb Jahren ebenfalls die Arbeitswelt verlässt. „Wir sind ein sehr gutes Team, ich werde den erfolgreichen Weg von Erwin weiter beschreiten“, freut sich die in Oetz lebende Neue, die seit fünf Jahren im AMS Imst tätig ist, auf die Aufgabe. Schon vor dieser Zeit hatte sie im IT-Bereich mit dem AMS zusammengearbeitet und kannte Strukturen und Mitarbeiter bereits.

Für Amprosi eine dankbare Zeit der Übernahme, denn der Arbeitsmarkt entspannt sich zusehends. Darüber hinaus liegt das AMS Imst tirolweit nach einer Bewertung verschiedener Indikatoren im internen Ranking auf dem zweiten Platz. Klinger: „Wir sind wirklich happy mit der Entwicklung der letzten Monate. Mit 1590 vorgemerkten Arbeitssuchenden waren mit Ende Juni um 5,4 Prozent weniger ohne Job als im Vorjahr. Davon haben schon 802 eine Einstellungszusage. Sogar im April, also in der Zwischensaison, sank die Arbeitslosenquote um über 15 Prozent.“ Stolz sei man auf die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit: Mit 78 Tagen ist man nach dem Bezirk Land­eck zweitbester in Tirol.

Der scheidende Erwin Klinger sieht weiterhin eine Unterbewertung der Lehre: „Die müsste man noch attraktiver machen. Leider sind die Lehrstellen gerade im Tourismus nicht gefragt. Es muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass wir derzeit mit geburtenschwachen Jahrgängen arbeiten müssen.“

Stellen im Tourismus seien eine Chance für jene 25 Flüchtlinge mit positivem Asylbescheid, die man zurzeit betreut und durchaus auch vermitteln kann. Klinger: „Die Geflüchteten vor dem Asylbescheid dem Arbeitsmarkt zuzuführen, wäre sicher problematisch. Es muss ja eruiert werden, ob es sich um Wirtschafts- oder Kriegsflüchtlinge handelt. Wenn dann jemand schon im Arbeitsprozess steht und er müsste dann das Land verlassen, ergäbe dies für niemanden einen Sinn.“