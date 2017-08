Innsbruck – Knapp 337.000 Personen haben in Tirol derzeit einen Arbeitsplatz, 16.600 sind ohne Job. Die Arbeitslosenquote in Tirol sank im Juli auf 4,1 Prozent – eine Quote von 3 Prozent würde laut AMS bereits als Vollbeschäftigung durchgehen. Am stärksten ging die Arbeitslosigkeit im Juli im Tourismus zurück, konkret um 505 Personen oder 17,6 %. Auch bei den offenen Stellen liegt der Tourismus vorne, 1650 Jobs könnten sofort besetzt werden.

Der Tiroler Tourismus beschäftigt immer mehr Menschen aus dem Ausland. „Die Zahl der einheimischen Beschäftigten im Tourismus ist stabil. Das Beschäftigungs-wachstum im Tiroler Tourismus kommt ganz klar durch Personen aus dem EU-Ausland“, sagt Tirols AMS-Chef Anton Kern. Konkret beschäftigten Tirols Touristiker im Jahr 2015 knapp 17.100 Inländer und 18.430 Ausländer. Im Jahr 2016 waren es 17.000 Inländer und 19.318 EU-Ausländer.

Warum zieht es offenbar immer weniger Österreicher, dafür mehr EU-Ausländer in den heimischen Tourismus? Liegt der Grund in der Entlohnung, wie von Kritikern gemutmaßt wird? Nicht unbedingt, meint Martina Plonner von der Conos-Tourismusberatung. Zum einen kämen viele Tourismus-Mitarbeiter aus dem EU-Raum, weil Österreich den Ruf einer erfolgreichen Tourismusdestination genieße. Außerdem würden bei Einheimischen zunehmend auch andere Gründe als Geld eine Rolle spielen. „Die Generation Y und die Generation Z dominieren den Arbeitsmarkt. Natürlich verlangen die eine adäquate Entlohnung, das ist aber nicht die Hauptmotivation“, so Plonner. Vielmehr gehe es um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. „Früher galten freie Kost und Logis als interessant. Heute werden Arbeitszeitmodelle bevorzugt, mit denen sich die private Welt mit der beruflichen vereinbaren lässt.“ Die Expertin sieht diesbezüglich auch die Arbeitgeber gefordert, flexiblere Arbeitszeitmodelle anzubieten. „Die Flexibilität beim Arbeitgeber muss größer werden“, glaubt Plonner – beispielsweise indem Müttern mit Kleinkindern reine Frühdienste angeboten oder Saisonmitarbeitern genügend Wochenenden freigegeben werden. „Wenn Arbeitgeber das schaffen, bekommen sie auch das Personal.“

Nicht nur im Tourismus sank die Arbeitslosigkeit im Juli kräftig. „Die positive Entwicklung des heimischen Arbeitsmarkts schreitet voran. Tirol verzeichnet mit einem Minus von 11,3 % erneut den relativ stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit österreichweit“, teilt AMS-Chef Kern mit. „Alle Branchen und alle Bezirke bauen Arbeitslosigkeit ab, alle Altersgruppen profitieren, auch die Älteren und die Langzeitarbeitslosen“, so Kern. Auch die Zahl der Beschäftigten (+6000) habe weiter zugenommen. „Das weiterhin steigende Stellenangebot in allen Branchen führt dazu, dass die Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden, so gut sind wie selten zuvor“, meint Kern.

Bundesweit ließ der Konjunkturaufschwung im Juli vor allem die Arbeitslosigkeit am Bau und in der Industrie sinken. Insgesamt waren im Vergleich zum Vorjahresmonat 370.386 Personen ohne Job (-2,4 %), die Arbeitslosenquote sank auf 7,6 %. AMS-Vorstand Johannes Kopf sieht ein großes Problem bei älteren Langzeitarbeitslosen und arbeitslosen Pflichtschulabsolventen. Problematisch sei etwa, dass Firmen Fachkräfte suchen und die Hälfte der Arbeitssuchenden nur Pflichtschulabschluss habe. (mas, APA)