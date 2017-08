Von Anita Heubacher

Innsbruck – Vormittags, am liebsten von Montag bis Donnerstag und Teilzeit. Das sind die Kriterien, die laut Arbeitsmarktservice die Nachfrage nach Jobs in die Höhe schnellen lassen. Dem gegenüber stehe ein knapperes Angebot an Stellen, meint AMS-Chef Anton Kern. Der Trend zur Teilzeit bei Frauen sei in Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders ausgeprägt. „Dass man nach einer bestimmten Kinderbetreuungszeit auf Vollzeit umsteigen sollte, ist bei den Frauen noch nicht so angekommen“, sagt Kern. „Der Wunsch nach Vollzeit ist eher schwach ausgeprägt.“

Kerns Mitarbeiter Johannes Schranz betreibt Arbeitsmarktbeobachtung und Grundlagenforschung beim AMS. „Die Wochenarbeitszeit bei den Frauen in Tirol ist gesunken, auch bei Akademikerinnen“, sagt Schranz. In Tirol bringen es Frauen mit Universitätsabschluss auf 31 Wochenstunden, vor zehn Jahren waren es noch 32,4. Pflichtschulabsolventinnen leisten 34 Wochenstunden, 2005 waren es 35,4. Neben dem Bildungsstand lohnt sich laut Schranz auch ein Blick auf den Familienstatus. Ledige Frauen bringen es auf eine Wochenarbeitszeit von 35,2 Stunden, verheiratete auf 32,8 und geschiedene Frauen auf 36,4. „Solange der Familienverband funktioniert, gibt es kaum Probleme, die beginnen mit einer Trennung“, sagt Kern. Eine Tatsache, die auch die Working-Poor-Studie, die letzte Woche präsentiert wurde, gezeigt hat. 85.000 Tiroler und Tirolerinnen hätten allein mit ihrem Einkommen kein Auskommen. Sie wären armutsgefährdet. Sozialleistungen und Partnerschaften fangen die meisten auf.

Im Juli suchten 3142 Frauen einen Vollzeitjob, 2938 eine Teilzeitbeschäftigung und 1338 wäre beides recht. „Erfahrungsgemäß ist auch bei der dritten Gruppe ein Hang zur Teilzeit festzustellen“, sagt Kern. Demnach würden wohl gleich viele oder gar mehr eine Teilzeit- als eine Vollzeitstelle suchen. Bei weit weniger Angebot für Teilzeitstellen in Tirol.

Die Vorliebe zu Halbtagsjobs sieht auch Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer. „Bei teilzeitbeschäftigten Frauen ist das Angebot groß, aber leider meistens nur vormittags. Das gilt nicht nur für den Handel, sondern auch für die Verwaltung und die Buchhaltung.“ Nachmittagsstunden, Freitag, Samstag, Sonntag würden Studentinnen und Studenden gerne machen, um ihre Haushaltsbudgets aufzufüllen. Bodenseer führt die hohe Teilzeitquote bei Frauen nicht nur auf die Kinderbetreuung zurück. „Es liegt nicht nur am Können, sondern auch am Wollen“, meint er.

Die hohe Zufriedenheit mit den Arbeitszeiten zeige sich im Handel sehr deutlich, meint Spartengeschäftsführer Alois Schellhorn. 34 Prozent der unselbstständig Beschäftigten im Handel hätten 2016 in Tirol Teilzeit gearbeitet. Rechnet man die männerdominierten Bereiche, wie den Kfz- oder Heimwerkermarkt weg, klettert der Anteil auf 50 und mehr Prozent. Die höchste Teilzeitquote hat dementsprechend der Kosmetikhandel mit 63 Prozent in Tirol. „Beschwerden von Frauen, die mehr Stunden arbeiten wollen und es nicht können, weil der Arbeitgeber sie nicht lässt, halten sich in Grenzen.“ Bis 2020 würden zudem die neuen Kollektivverträge im Handel schlagend und die Mitarbeiter besser bezahlt, sagt Schellhorn.

Das niedrige Lohnniveau im Handel kritisiert hingegen stets die Arbeiterkammer. Die Frauenerwerbsquote in Tirol betrachtet Präsident Erwin Zangerl ebenfalls als „kritisch“. „Von den 68 Prozent der ganzjährig tätigen Frauen arbeiten überhaupt nur 32 Prozent Vollzeit.“ Die Ein­kommensunterschiede zwischen Männern und Frauen lägen nicht nur an der Arbeitszeit. „Die Position im Betrieb, die Verteilung über die Branchen sind mindestens ebenso wesentlich.“