Innsbruck – Mit zunehmender Automatisierung in den Unternehmen mehren sich bei vielen Beschäftigten auch die Sorgenfalten. Wie eine weltweite Umfrage der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers („Workforce of the future: the competing forces shaping 2030“) unter 10.000 Beschäftigten zeigt, fürchten insgesamt 37 % der Arbeitnehmer, dass ihr Arbeitsplatz durch die Automatisierung gefährdet ist. Vor drei Jahren waren es noch 33 %. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) ist zudem der Ansicht, dass die Regierungen entsprechende Maßnahmen ergreifen sollten, um Arbeitsplätze vor der Automatisierung zu schützen.

Gleichzeitig aber vertreten drei von vier Befragten die Ansicht, dass Technologie niemals die menschliche Intelligenz ersetzen kann, und der überwiegende Teil ist überzeugt, dass menschliche Fähigkeiten immer gefragt bleiben werden. Grundsätzlich steht der Großteil der Beschäftigten dem technologischen Fortschritt positiv gegenüber. Konkret sind knapp zwei Drittel der Befragten (65 %) überzeugt, dass Technologie ihre Karrierechancen verbessert. Jeder Dritte sieht der zukünftigen Arbeitswelt sogar mit Begeisterung entgegen. Arbeitnehmer aus den USA und Indien seien laut PwC diesbezüglich allerdings zuversichtlicher als Europäer.

„Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter in die Technologiedebatte einbeziehen. Nur so können diese verstehen, welche Auswirkungen die Technologie auf ihre Arbeitsplätze haben kann, sich darauf vorbereiten und sich bei Bedarf fortbilden“, meint PwC-Expertin Bianca Flaschner: „Unternehmen dürfen diese bevorstehenden Änderungen nicht unterschätzen.“

In der Studie wurden vier mögliche Arbeitsszenarien für das Jahr 2030 analysiert, um die Auswirkungen von Megatrends, künstlicher Intelligenz, Automatisierung und maschinellem Lernen zu veranschaulichen. „Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz beispielsweise werden dazu beitragen, die Arbeitskräfteplanung in der Zukunft erheblich zu verbessern“, so Fischer.

Fast drei Viertel (74 %) der Beschäftigten weltweit sind laut der Umfrage bereit, sich neue Fertigkeiten anzueignen oder sich auch vollständig umschulen zu lassen, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu wahren. „Während in der Vergangenheit Qualifikationen für das gesamte Berufsleben erworben wurden, findet heute ein Umdenkprozess statt“, schreibt PwC. Lebenslanges Lernen setze sich zunehmend und altersunabhängig durch. Auch die Verweildauer in einem Job werde sinken, glauben die meisten Befragten. Flaschner: „60 Prozent der Befragten glauben, dass in Zukunft nur wenige Personen stabile, langfristige Arbeitsverhältnisse haben werden.“ (mas)