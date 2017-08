Von Wolfgang Otter

Wörgl – Es gingen einige Diskussionen voraus, bis der Verein „Arbeitsmanufaktur schwarz-weiß“ gegründet wurde. „In Gesprächen sind wir uns einig geworden, dass man etwas gegen die hohe Arbeitslosigkeit von Menschen über 50 tun muss“, erzählt Thomas Dangl. Der Erkenntnis folgte die Tat und letztlich wurde der Verein aus der Tauf­e gehoben. Die Idee dahinter: In vereinseigenen Firmen sollen ältere Langzeitarbeitslose einen Job bekommen. „Wir schaffen in den Betrieben Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Langzeitarbeitslosen betreut werden, aber auch im Rahmen des Vereins Verantwortung für andere übernehmen und dort mithelfen.“ Wichtig sei auch, „dass die Leute sehr autonom arbeiten können“, fügt Vereinsvorstandsmitglied Johannes Fontana an.

Als erste Betriebe wurden das Café mitanond im Pflege­heim in Kundl sowie die „Not-Tankstelle“ Erzherzog-Johann-Klause in Brandenberg übernommen. Weitere Projekte seien in Planung. „Hier erarbeiten die Leute alles mit uns gemeinsam, vom Wareneinkauf bis zur Ausstattung“, sagt Dangl. Begleitend gibt es Kurse und soziale Betreuung. Dangl und Fontana – beide äußerst erfahren in der Sozial­arbeit – sind übrigens ehrenamtlich tätig. „Wir bekommen nichts, sondern zahlen noch etwas hinein“, betonen die beiden.

Arbeitslosigkeit bedeute sehr oft auch soziale Isolation, weiß Fontana von seiner langjährigen Sozialarbeit. Daher gehe es auch darum, den Langzeitarbeitslosen wieder ein Selbstwertgefühl zu geben. Der Verein wird auch vom Arbeitsmarktservice unterstützt. Das Büro der Arbeitsmanufaktur schwarz-weiß ist in Wörgl Bahnhofstraße 8 zu finden, Tel. 0680/122 49 57.