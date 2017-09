Von Harald Angerer

Kitzbühel – Auf und ab – der Arbeitsmarkt im Bezirk Kitzbühel gleicht einer Hochschaubahn. In der Saison ist die Arbeitslosigkeit niedrig, in der Zwischensaison hoch. „Aber das ist einfach auf den Tourismus zurückzuführen. Trotzdem entwickelt sich der Arbeitsmarkt im Bezirk Kitzbühel sehr positiv“, schildert Manfred Dag, AMS-Kitzbühel-Chef. Seit 2014 sinken die Arbeitslosenzahlen und im Gegenzug steigen auch die Beschäftigungszahlen. Im August war es ein Rückgang von fast 20 % bei den Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders erfreulich sei die Entwicklung bei den älteren Menschen ohne Beschäftigung, hier gebe es seit drei Monaten einen Rückgang. Immerhin 38 % der Arbeitslosen im Bezirk sind über 50 Jahre alt. „Das Phänomen ist recht neu, denn früher gab es über 60-jährige Arbeitslose gar nicht. Momentan haben wir sogar jemanden über 70 bei uns“, schildert Dag. Das habe Auswirkung auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Dass sich hier viele in die soziale Hängematte legen würden, lässt Dag nicht gelten. „Der Anteil jener, die gesundheitliche Probleme haben, ist gestiegen, und auch ältere Personen tun sich am Arbeitsmarkt extrem schwer“, schildert Dag.

Alleine diese beiden Personengruppen wären in den vergangenen Jahren um über 50 % gewachsen und stellen einen großen Teil der Langzeitarbeitslosen. Genaue Zahlen, wie viele Personen nicht vermittelbar sind, gebe es nicht. Aber auch in wirtschaftlich guten Zeiten sei die Arbeitslosenquote nie unter 2 % gerutscht. „Das wird so der Fixsatz sein, unter den wir nie kommen“, sagt Dag. Klar ist für ihn, dass die wirtschaftliche Situation der Haupttreiber für die Arbeitslosigkeit im Bezirk sei. „Das zeigen die Zahlen klar. Wenn es wirtschaftlich gut läuft, sind die Arbeitslosenzahlen niedrig. Es kann also nicht daran liegen, dass die Menschen nicht arbeiten wollen“, ist der AMS-Chef überzeugt.

Kaum Auswirkung auf den Arbeitsmarkt im Bezirk hätten Asylwerber. „Das liegt aber vor allem daran, dass die Bescheide extrem lange dauern“, schildert Dag. So wären beim AMS monatlich 20 bis 25 Personen gemeldet, die einen positiven Asylbescheid bekommen haben und Arbeit suchen. Dieser Stand sei stabil.

Ein genaues Auge werfe man nun auch auf die Zumutbarkeitsgrenzen. Aus der Wirtschaft gäbe es oft den Vorwurf, dass es im Osten Österreichs viele arbeitslose Köche gäbe, im Westen aber keine zu finden seien. „Die überregionale Zuteilung wird forciert. Wenn jemand keine Betreuungspflicht hat, ist er grundsätzlich österreichweit vermittelbar“, schildert Dag. Doch auch im Osten würden zunehmend Fachkräfte im Tourismus gesucht.

Auch würde man sehr wohl Sanktionen aussprechen, wenn ein Arbeitssuchender sich vorstellt, aber zu verstehen gibt, dass er die Arbeit nicht wolle. So wurden heuer bereits 64 Sanktionen ausgesprochen. „Das bekommen die Betriebe jedoch natürlich nicht mit. Es ist aber auch wichtig, dass wir über solche Vorstellungsgespräche informiert werden“, erklärt der AMS-Chef.

Er spielt den Ball zu den Betrieben zurück. Vor allem in einer Branche, die dringend Mitarbeiter sucht, müsse man auch die Stellen anders bewerben. „Wenn dann ein Fünfsternhaus nur den Mindestlohn bei einer Stellenausschreibung angibt, ist das kein Anreiz für Fachkräfte“, sagt Dag und kritisiert weiter, dass dann zum Teil mitten in der Saison Mitarbeiter für eine Woche als arbeitslos gemeldet würden. „Das finde ich dann schon schräg“, sagt Dag und gibt noch einen Tipp: „Eines ist schon klar, umso attraktiver eine Branche ist, umso leichter findet sie auch Mitarbeiter.“